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Штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска

Штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска - РИА Новости, 06.05.2023

Штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска

Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артёмовска, ВДВ сковывают противника на флангах, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:38

2023-05-06T14:38

2023-05-06T14:38

специальная военная операция на украине

артемовск

воздушно-десантные войска россии

россия

в мире

безопасность

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артёмовска, ВДВ сковывают противника на флангах, сообщили в субботу в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.

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артемовск, воздушно-десантные войска россии, россия, в мире, безопасность