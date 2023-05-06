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Штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска
Штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска - РИА Новости, 06.05.2023
Штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска
Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артёмовска, ВДВ сковывают противника на флангах, сообщили в субботу в Минобороны России. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:38
2023-05-06T14:38
2023-05-06T14:38
специальная военная операция на украине
артемовск
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Штурмовые отряды продолжают освобождение западной части Артёмовска, ВДВ сковывают противника на флангах, сообщили в субботу в Минобороны России. "На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артёмовск. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка Донецкой народной республики", - сообщили в Минобороны.
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Штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска
Минобороны России: штурмовые отряды продолжают освобождать западную часть Артемовска