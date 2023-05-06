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Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 06.05.2023 (обновлено: 14:39 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/artemovsk-1870150457.html
Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова
Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова - РИА Новости, 06.05.2023
Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артемовске. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:17
2023-05-06T14:39
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
рамзан кадыров
безопасность
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артемовске.Бизнесмен добавил, что передача позиций нужна, чтобы в полночь 10 мая бойцы Кадырова встали на места "Вагнера" и продолжили штурм города. Артемовск будет взят силами "Ахмата", отметил Пригожин.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам Пригожина, сейчас отряды "Вагнера" занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города, им осталось взять штурмом два с половиной километра.Накануне основатель "Вагнера" пожаловался на нехватку боеприпасов и сообщил, что 10 мая выведет группу из Артемовска. Кадыров вслед за этим заявил, что чеченские бойцы готовы заменить "Вагнер".
https://ria.ru/20230506/poteri-1870112519.html
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артемовск, евгений пригожин, рамзан кадыров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, Рамзан Кадыров, Безопасность
Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова

Пригожин подтвердил готовность "Вагнера" передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова

Кадр видео обращения Евгения Пригожина
Кадр видео обращения Евгения Пригожина
Кадр видео обращения Евгения Пригожина. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артемовске.
«

"Я благодарю Рамзана Ахматовича за то, что он согласился, имея, вероятнее всего, возможности для получения всего необходимого и все необходимые ресурсы, встать в Бахмут на наши позиции. Я уже связываюсь с его представителями, чтобы передачу позиций начать осуществлять незамедлительно", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.

Бизнесмен добавил, что передача позиций нужна, чтобы в полночь 10 мая бойцы Кадырова встали на места "Вагнера" и продолжили штурм города. Артемовск будет взят силами "Ахмата", отметил Пригожин.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам Пригожина, сейчас отряды "Вагнера" занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города, им осталось взять штурмом два с половиной километра.
Накануне основатель "Вагнера" пожаловался на нехватку боеприпасов и сообщил, что 10 мая выведет группу из Артемовска. Кадыров вслед за этим заявил, что чеченские бойцы готовы заменить "Вагнер".
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЕвгений ПригожинРамзан КадыровБезопасность
 
 
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