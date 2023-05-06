https://ria.ru/20230506/artemovsk-1870150457.html

Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова

Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова - РИА Новости, 06.05.2023

Пригожин заявил о готовности передать позиции в Артемовске бойцам Кадырова

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артемовске. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:17

2023-05-06T13:17

2023-05-06T14:39

специальная военная операция на украине

артемовск

евгений пригожин

рамзан кадыров

безопасность

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что связывается с представителями главы Чечни Рамзана Кадырова, чтобы начать передачу позиций в Артемовске.Бизнесмен добавил, что передача позиций нужна, чтобы в полночь 10 мая бойцы Кадырова встали на места "Вагнера" и продолжили штурм города. Артемовск будет взят силами "Ахмата", отметил Пригожин.Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои. По словам Пригожина, сейчас отряды "Вагнера" занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города, им осталось взять штурмом два с половиной километра.Накануне основатель "Вагнера" пожаловался на нехватку боеприпасов и сообщил, что 10 мая выведет группу из Артемовска. Кадыров вслед за этим заявил, что чеченские бойцы готовы заменить "Вагнер".

https://ria.ru/20230506/poteri-1870112519.html

артемовск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

артемовск, евгений пригожин, рамзан кадыров, безопасность