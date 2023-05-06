https://ria.ru/20230506/arkhangelsk-1870218901.html

Архангельские лесопожарные помогут уральским коллегам бороться с огнем

Архангельские лесопожарные помогут уральским коллегам бороться с огнем - РИА Новости, 06.05.2023

Архангельские лесопожарные помогут уральским коллегам бороться с огнем

Группировка из 70 парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ) Архангельской области в субботу отправилась на помощь коллегам в Свердловскую... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:23

2023-05-06T19:23

2023-05-06T19:23

архангельская область

архангельская область

свердловская область

томская область

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 6 мая - РИА Новости. Группировка из 70 парашютистов-пожарных Единого лесопожарного центра (ЕЛЦ) Архангельской области в субботу отправилась на помощь коллегам в Свердловскую область, где зафиксировано 25 лесных пожаров, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. "Они будут помогать коллегам бороться с огненной стихией, которая сейчас бушует на площади более 1,6 тысячи гектаров", - сообщил глава региона. Он отметил, что специалистов ждут суровые условия работы и жизни в лесу. Для этого они взяли с собой всё необходимое. Подразделения ЕЛЦ Архангельской области отлично подготовлены, специалисты прошли полный курс учений. "Пока лесопожарная обстановка у нас в регионе спокойная, на большей площади еще лежит снег. С начала пожароопасного сезона не зафиксировано ни одного возгорания. Поэтому в решении отправить наших специалистов на помощь в Свердловскую область сомнений не было", - подчеркнул Цыбульский. Уточняется, что лесопожарные формирования Архангельской области смогут оказать необходимую помощь при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, на месте уже работает группа специалистов, которые будут координировать действия лесопожарных и обеспечивать их безопасность во время выполнения задач. Как отметили в пресс-службе правительства региона, в прошлом году в рамках межрегионального маневрирования специалисты ЕЛЦ неоднократно помогали бороться с огнем коллегам из Курганской и Томской областей, Красноярского края и Республики Коми. С их участием было ликвидировано более 80 лесных пожаров на площади в 44 тысяч гектаров. "Общая численность сформированной в регионе группировки сил и средств, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров - около трех тысяч человек и порядка двух тысяч единиц техники", - пояснили в пресс-службе. Подчеркивается, что эффективности работы способствует и хорошее материальное обеспечение подразделений: в рамках нацпроекта "Экология" в ЕЛЦ поступило 270 единиц лесопожарной техники и оборудования. Оснащенность центра близка к ста процентам, добавили в правительстве области.

https://ria.ru/20230419/zhile-1866372871.html

https://ria.ru/20230506/gospital-1870207987.html

архангельская область

свердловская область

томская область

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архангельская область, свердловская область, томская область, александр цыбульский