В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие около 400 человек, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих принять участие. К акции присоединились и многие представители стран СНГ. Выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов сказал, что "участники акции отдали дань памяти отцам и дедам, завоевавшим Великую Победу". "Мы сегодня занимаемся тем, что называется обеспечение связи поколений. Помнить и знать надо, что мы живем в непростое время и опять нам нужна Победа, одна на всех", - сказал посол. По его словам, сломать Россию невозможно. "Мы будем верны своей Родине. Если мы будем едины, как были едины сегодня, мы будем непобедимы", - сказал дипломат. Затем был организован запуск шаров в небо под знаменитую песню "Журавли". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
"Мы будем верны своей Родине. Если мы будем едины, как были едины сегодня, мы будем непобедимы", - сказал дипломат.
Затем был организован запуск шаров в небо под знаменитую песню "Журавли".
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.