Рейтинг@Mail.ru
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 06.05.2023 (обновлено: 13:18 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/aktsiya-1870138864.html
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2023
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"
Акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие около 400 человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:17
2023-05-06T13:18
россия
турция
анкара (провинция)
алексей ерхов
день победы
в мире – радио sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870149538_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91de451f5b783ea9296f9d9152c05481.jpg
АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие около 400 человек, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих принять участие. К акции присоединились и многие представители стран СНГ. Выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов сказал, что "участники акции отдали дань памяти отцам и дедам, завоевавшим Великую Победу". "Мы сегодня занимаемся тем, что называется обеспечение связи поколений. Помнить и знать надо, что мы живем в непростое время и опять нам нужна Победа, одна на всех", - сказал посол. По его словам, сломать Россию невозможно. "Мы будем верны своей Родине. Если мы будем едины, как были едины сегодня, мы будем непобедимы", - сказал дипломат. Затем был организован запуск шаров в небо под знаменитую песню "Журавли". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20230506/mongoliya-1870125240.html
https://ria.ru/20230506/montevideo-1870090205.html
россия
турция
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870149538_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_91ff5ce799498dd14871dbb35dbb388b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, день победы, в мире – радио sputnik
Россия, Турция, Анкара (провинция), Алексей Ерхов, День Победы, В мире – Радио Sputnik
В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

В Анкаре около 400 человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

© РИА НовостиАкция "Бессмертный полк" состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре
Акция Бессмертный полк состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие около 400 человек, передает корреспондент РИА Новости.
Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих принять участие. К акции присоединились и многие представители стран СНГ.
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Акция "Бессмертный полк" пройдет в воскресенье в столице Монголии
Вчера, 10:56
Выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов сказал, что "участники акции отдали дань памяти отцам и дедам, завоевавшим Великую Победу".
"Мы сегодня занимаемся тем, что называется обеспечение связи поколений. Помнить и знать надо, что мы живем в непростое время и опять нам нужна Победа, одна на всех", - сказал посол.
© РИА НовостиАкция "Бессмертный полк" состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре
Акция Бессмертный полк состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре
Акция "Бессмертный полк" состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре
© РИА Новости
1 из 2
© РИА НовостиАкция "Бессмертный полк" состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре
Акция Бессмертный полк состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре
Акция "Бессмертный полк" состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре
© РИА Новости
2 из 2
Акция "Бессмертный полк" состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре
© РИА Новости
1 из 2
Акция "Бессмертный полк" состоявшаяся в субботу на территории посольства России в Анкаре
© РИА Новости
2 из 2
По его словам, сломать Россию невозможно.
"Мы будем верны своей Родине. Если мы будем едины, как были едины сегодня, мы будем непобедимы", - сказал дипломат.
Затем был организован запуск шаров в небо под знаменитую песню "Журавли".
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Шествие Бессмертный полк - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В столице Уругвая прошла акция "Бессмертный полк"
Вчера, 02:09
 
РоссияТурцияАнкара (провинция)Алексей ЕрховДень ПобедыВ мире – Радио Sputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала