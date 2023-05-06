https://ria.ru/20230506/aktsiya-1870138864.html

В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 06.05.2023

В Анкаре прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие около 400 человек, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:17

2023-05-06T12:17

2023-05-06T13:18

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АНКАРА, 6 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу на территории посольства России в Анкаре, в ней приняли участие около 400 человек, передает корреспондент РИА Новости. Вокруг диппредставительства были усилены меры безопасности из-за большого числа желающих принять участие. К акции присоединились и многие представители стран СНГ. Выступивший на мероприятии посол России в Турции Алексей Ерхов сказал, что "участники акции отдали дань памяти отцам и дедам, завоевавшим Великую Победу". "Мы сегодня занимаемся тем, что называется обеспечение связи поколений. Помнить и знать надо, что мы живем в непростое время и опять нам нужна Победа, одна на всех", - сказал посол. По его словам, сломать Россию невозможно. "Мы будем верны своей Родине. Если мы будем едины, как были едины сегодня, мы будем непобедимы", - сказал дипломат. Затем был организован запуск шаров в небо под знаменитую песню "Журавли". "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230506/mongoliya-1870125240.html

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Екатерина Зайцева

россия, турция, анкара (провинция), алексей ерхов, день победы, в мире – радио sputnik