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Знамя Победы подняли в российских школах в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2023
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Год педагога и наставника
 
11:22 05.05.2023
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Знамя Победы подняли в российских школах в преддверии Дня Победы
Знамя Победы подняли в российских школах в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2023
Знамя Победы подняли в российских школах в преддверии Дня Победы
В школах России 4 мая прошли церемонии поднятия Государственного флага России и Знамени Победы. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов на... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:22
2023-05-05T11:22
год педагога и наставника
общество
сергей кравцов
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В школах России 4 мая прошли церемонии поднятия Государственного флага России и Знамени Победы. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в формате видеоконференции.Знамя Победы признано официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.В Год педагога и наставника торжественные мероприятия "Бессмертный полк" состоятся в классах. Школы посетят ветераны и труженики тыла, дети-герои Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и других боевых действий.Ребята смогут принять участие и в других проектах: "Парад у дома ветерана", "Песни Победы", "Сад памяти", "Без срока давности" и многих других. Сергей Кравцов подчеркнул, что их общая, объединяющая цель – сохранение и защита исторической памяти, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свой народ и страну.
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общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, Общество, Сергей Кравцов

Знамя Победы подняли в российских школах в преддверии Дня Победы

© РИА НовостиПосол России в Турции Алексей Ерхов и военный атташе Игорь Валдаев подняли в воскресенье Знамя Победы в Анкаре
Посол России в Турции Алексей Ерхов и военный атташе Игорь Валдаев подняли в воскресенье Знамя Победы в Анкаре
© РИА Новости
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В школах России 4 мая прошли церемонии поднятия Государственного флага России и Знамени Победы. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в формате видеоконференции.
«

"4 мая, в преддверии самого важного для всех нас праздника – Дня Победы, во всех образовательных организациях страны пройдут патриотические мероприятия. Проводим их в партнерстве с обществом "Знание", "Движением Первых", ветеранскими и другими организациями. В каждой школе, колледже, педагогическом университете запланированы торжественные церемонии поднятия Государственного флага России и Знамени Победы. Состоятся занятия "Разговоры о важном", посвященные Великой Отечественной войне и Дню Победы", – сказал министр просвещения.

Знамя Победы признано официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.
В Год педагога и наставника торжественные мероприятия "Бессмертный полк" состоятся в классах. Школы посетят ветераны и труженики тыла, дети-герои Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и других боевых действий.
Ребята смогут принять участие и в других проектах: "Парад у дома ветерана", "Песни Победы", "Сад памяти", "Без срока давности" и многих других. Сергей Кравцов подчеркнул, что их общая, объединяющая цель – сохранение и защита исторической памяти, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свой народ и страну.
 
Год педагога и наставникаОбществоСергей Кравцов
 
 
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