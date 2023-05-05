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Знамя Победы подняли в российских школах в преддверии Дня Победы

Знамя Победы подняли в российских школах в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 05.05.2023

Знамя Победы подняли в российских школах в преддверии Дня Победы

В школах России 4 мая прошли церемонии поднятия Государственного флага России и Знамени Победы. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов на... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:22

2023-05-05T11:22

2023-05-05T11:22

год педагога и наставника

общество

сергей кравцов

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В школах России 4 мая прошли церемонии поднятия Государственного флага России и Знамени Победы. Об этом сообщил Министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании Президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ, которое прошло в формате видеоконференции.Знамя Победы признано официальным символом Победы советского народа и его вооруженных сил над фашистской Германией в Великой Отечественной войне.В Год педагога и наставника торжественные мероприятия "Бессмертный полк" состоятся в классах. Школы посетят ветераны и труженики тыла, дети-герои Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и других боевых действий.Ребята смогут принять участие и в других проектах: "Парад у дома ветерана", "Песни Победы", "Сад памяти", "Без срока давности" и многих других. Сергей Кравцов подчеркнул, что их общая, объединяющая цель – сохранение и защита исторической памяти, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за свой народ и страну.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей кравцов