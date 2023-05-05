https://ria.ru/20230505/zemletryasenie-1869828248.html

В Японии зафиксировали сильное землетрясение

В Японии зафиксировали сильное землетрясение - РИА Новости, 05.05.2023

В Японии зафиксировали сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье Японского моря, в префектуре Исикава, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:14

2023-05-05T09:14

2023-05-05T10:16

в мире

япония

японское море

исикава

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ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на побережье Японского моря, в префектуре Исикава, сообщило Главное метеорологическое управление Японии. Очаг залегал на глубине десяти километров. Максимальная сила толчков составила 6+ по семибалльной шкале, принятой в Японии. По данным управления, возможен незначительный подъем воды на побережье, но угрозы разрушений нет.

https://ria.ru/20230323/zemletryasenie-1859525303.html

япония

японское море

исикава

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, японское море, исикава