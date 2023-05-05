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В бундестаге поставили Зеленского на место - РИА Новости, 05.05.2023
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10:40 05.05.2023 (обновлено: 11:17 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869843611.html
В бундестаге поставили Зеленского на место
В бундестаге поставили Зеленского на место - РИА Новости, 05.05.2023
В бундестаге поставили Зеленского на место
Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает Международной премии имени Карла Великого, цитирует депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:40
2023-05-05T11:17
в мире
украина
владимир зеленский
сара вагенкнехт
олаф шольц
германия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает Международной премии имени Карла Великого, цитирует депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт издание Die Welt."Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать все возможное, чтобы прекратить войну на Украине путем переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе", — сказала она.Вагенкнехт добавила, что было бы очень хорошо, если бы канцлер Германии Олаф Шольц "убедил Зеленского сделать такое соглашение возможным".Международная премия имени Карла Великого — это премия за вклад в объединение Европы. Ее получали такие известные политики, как Уинстон Черчилль и Генри Киссинджер.Ранее СМИ писали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен, где ему вручат премию.
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html
https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html
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в мире, украина, владимир зеленский, сара вагенкнехт, олаф шольц, германия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Сара Вагенкнехт, Олаф Шольц, Германия
В бундестаге поставили Зеленского на место

Депутат бундестага Вагенкнехт раскритиковала присуждение Зеленскому премии Карла Великого

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает Международной премии имени Карла Великого, цитирует депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт издание Die Welt.

"Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать все возможное, чтобы прекратить войну на Украине путем переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе", — сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Вчера, 09:37
Вагенкнехт добавила, что было бы очень хорошо, если бы канцлер Германии Олаф Шольц "убедил Зеленского сделать такое соглашение возможным".

Международная премия имени Карла Великого — это премия за вклад в объединение Европы. Ее получали такие известные политики, как Уинстон Черчилль и Генри Киссинджер.

Ранее СМИ писали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен, где ему вручат премию.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
"Время на исходе". Зеленского предупредили из-за контрнаступления ВСУ
4 мая, 17:12
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСара ВагенкнехтОлаф ШольцГермания
 
 
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