https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869843611.html

В бундестаге поставили Зеленского на место

В бундестаге поставили Зеленского на место - РИА Новости, 05.05.2023

В бундестаге поставили Зеленского на место

Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает Международной премии имени Карла Великого, цитирует депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:40

2023-05-05T10:40

2023-05-05T11:17

в мире

украина

владимир зеленский

сара вагенкнехт

олаф шольц

германия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский не заслуживает Международной премии имени Карла Великого, цитирует депутата бундестага от Левой партии Сару Вагенкнехт издание Die Welt."Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать все возможное, чтобы прекратить войну на Украине путем переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе", — сказала она.Вагенкнехт добавила, что было бы очень хорошо, если бы канцлер Германии Олаф Шольц "убедил Зеленского сделать такое соглашение возможным".Международная премия имени Карла Великого — это премия за вклад в объединение Европы. Ее получали такие известные политики, как Уинстон Черчилль и Генри Киссинджер.Ранее СМИ писали, что Зеленский посетит Берлин 13 мая по приглашению канцлера Германии Олафа Шольца, после чего направится в город Аахен, где ему вручат премию.

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html

https://ria.ru/20230504/kontrnastuplenie-1869723562.html

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в мире, украина, владимир зеленский, сара вагенкнехт, олаф шольц, германия