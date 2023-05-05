https://ria.ru/20230505/zatmenie-1869804195.html

Вечером 5 мая произойдет полутеневое затмение Луны

Вечером 5 мая произойдет полутеневое затмение Луны - РИА Новости, 05.05.2023

Вечером 5 мая произойдет полутеневое затмение Луны

Полутеневое затмение Луны произойдет вечером 5 мая, его можно будет видеть практически со всей территории России, но кое-где сделать это будет непросто,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T01:23

2023-05-05T01:23

2023-05-05T01:23

луна

земля

россия

московский планетарий

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Полутеневое затмение Луны произойдет вечером 5 мая, его можно будет видеть практически со всей территории России, но кое-где сделать это будет непросто, сообщили в Московском планетарии. Уточняется, что максимальное погружение Луны в полутень Земли произойдет в 20.23 мск. В этот момент северный край диска Луны будет отстоять от границы земной тени всего на 1,4 угловых секунды. Полутеневая фаза при этом составит 0,96, то есть почти весь лунный диск окажется в полутени Земли. Заметить, как потемнел северный край Луны, можно будет невооруженным глазом при ясной погоде. Явление будет видно на большей части территории России, Луна будет находиться над горизонтом. Незаметным полутеневое затмение пройдет для северо-западных районов, где еще будет светлый вечер, и крайнего северо-востока, где к тому моменту уже наступит утро. В планетарии добавили, что, например, над Москвой Луна взойдет после 20.00 и к тому времени уже будет находиться в полутени Земли. Заметить естественный спутник Земли во время максимума затмения будет очень сложно, так как он будет располагаться очень низко над юго-восточным горизонтом. Луну будут заслонять дома и деревья. Если на небе не будет дымки или облаков, москвичи смогут увидеть вторую часть затмения, когда Луна начнет выходить из полутени Земли. Она должна появиться над домами около 21.00, но уже к 22.00 потемнение северной части диска станет практически незаметно. Полутеневым называется затмение, при котором Луна проходит через полутень, то есть внешнюю область земной тени. Яркость Луны при этом уменьшается, но сам лунный диск остается освещенным. Обычно невооруженным взглядом этот эффект получается увидеть только у обладателей особо острого зрения. Полутеневое лунное затмение 5 мая, помимо России, можно будет наблюдать из Антарктиды, большей части Азии, из Южной и Восточной Европы, Австралии, Африки и в акваториях Тихого, Атлантического, Индийского океанов.

https://ria.ru/20230418/luna-1866172219.html

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луна, земля, россия, московский планетарий