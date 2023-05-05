https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1870065825.html

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье

Украинское издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале сообщает, что звуки взрывов слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:36

2023-05-05T20:36

2023-05-05T20:36

специальная военная операция на украине

запорожье

в мире

вооруженные силы рф

украина

россия

запорожская область

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале сообщает, что звуки взрывов слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в области прозвучал в 20.13 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230505/ukraina-1870020550.html

запорожье

украина

россия

запорожская область

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запорожье, в мире, вооруженные силы рф, украина, россия, запорожская область