https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1870064560.html

В Запорожской области вывезут из прифронтовых районов до 70 тысяч человек

В Запорожской области вывезут из прифронтовых районов до 70 тысяч человек - РИА Новости, 05.05.2023

В Запорожской области вывезут из прифронтовых районов до 70 тысяч человек

Власти Запорожской области планируют переселить до 70 тысяч человек из прифронтовых районов в южные районы области; перемещение людей, изъявивших желание... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:24

2023-05-05T20:24

2023-05-05T20:24

специальная военная операция на украине

запорожская область

бердянск

андрей козенко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская область), 5 мая – РИА Новости. Власти Запорожской области планируют переселить до 70 тысяч человек из прифронтовых районов в южные районы области; перемещение людей, изъявивших желание покинуть один из граничащих с линией боевого соприкосновения, началось в пятницу, сообщил журналистам вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко. "Предполагается к перемещению в общей сложности до 70 тысяч человек. Есть первоочередные категории - это дети, это семьи с детьми. На сегодняшний день началось перемещение в Пологовском районе, перемещаются в город Бердянск. Эта цифра уже составляет уже порядка полутысячи", - сказал Козенко. По его словам, перемещение людей в безопасные районы региона производится по желанию. Учебный процесс в прифронтовых районах приостановлен, отметил вице-премьер региона, "он будет продолжен в тех регионах, в которые прибудут родители с детьми".

https://ria.ru/20230505/nastuplenie-1870047483.html

https://ria.ru/20230505/diversanty-1869914857.html

запорожская область

бердянск

россия

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запорожская область, бердянск, андрей козенко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия