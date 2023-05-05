https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1870048033.html
Балицкий рассказал, как вывозят жителей прифронтовых поселений в Запорожье
Балицкий рассказал, как вывозят жителей прифронтовых поселений в Запорожье - РИА Новости, 05.05.2023
Балицкий рассказал, как вывозят жителей прифронтовых поселений в Запорожье
Жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения вывозят на юг Запорожской области, сообщил в интервью врио губернатора... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:22
2023-05-05T19:22
2023-05-05T19:34
специальная военная операция на украине
запорожье
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая - РИА Новости. Жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения вывозят на юг Запорожской области, сообщил в интервью врио губернатора области Евгений Балицкий.Власти решили временно перевезти жителей 18 прифронтовых населенных пунктов Запорожской области вглубь региона в связи с усилившимися украинскими обстрелами, отмечал ранее Балицкий."Перемещение граждан производится не только из города Полог, который находится в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, а также из Васильевки, Каменки, Энергодара, Токмака, Михайловки, Куйбышево и всех небольших населенных пунктов, находящихся у линии боевого соприкосновения в 30-километровой зоне", - сказал Балицкий в эфире "Соловьев Live".Он отметил, что людей вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха.Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html
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запорожье, запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожье, Запорожская область, Происшествия
Балицкий рассказал, как вывозят жителей прифронтовых поселений в Запорожье
Балицкий: жителей прифронтовых населенных пунктов вывозят на юг Запорожской области