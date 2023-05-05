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Жителей 18 прифронтовых поселений перевезут вглубь Запорожской области - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 05.05.2023 (обновлено: 19:41 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1869951042.html
Жителей 18 прифронтовых поселений перевезут вглубь Запорожской области
Жителей 18 прифронтовых поселений перевезут вглубь Запорожской области - РИА Новости, 05.05.2023
Жителей 18 прифронтовых поселений перевезут вглубь Запорожской области
Власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся обстрелов, сообщил временно... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:52
2023-05-05T19:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
токмак
евгений балицкий
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся обстрелов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.По словам Балицкого, речь идет о городах и селах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка."Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона. Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях", — добавил врио губернатора.Балицкий уточнил, что жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха. Он подчеркнул, что это вынужденная мера, призванная обеспечить безопасность людей. Накануне председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинское командование скопило на передовой войска для контрнаступления на Запорожском направлении. По его словам, вечером 3 мая бронегруппа ВСУ попыталась перейти в наступление в районе Орехова, но получила отпор, понесла потери и откатилась на исходные позиции.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869515171.html
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запорожская область, россия, токмак, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Токмак, Евгений Балицкий, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Жителей 18 прифронтовых поселений перевезут вглубь Запорожской области

Балицкий сообщил о переселении жителей 18 прифронтовых поселений Запорожья из-за обстрелов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела ВСУ Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ Запорожской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Последствия обстрела ВСУ Запорожской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся обстрелов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.
«
"За последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", — написал он.
По словам Балицкого, речь идет о городах и селах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка.
"Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона. Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях", — добавил врио губернатора.
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Балицкий уточнил, что жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха. Он подчеркнул, что это вынужденная мера, призванная обеспечить безопасность людей.
«
"Киевские преступники прицельно работают по гражданской инфраструктуре, мы учитываем их методы войны и принимаем соответствующие решения", — заключил руководитель региона.
Накануне председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинское командование скопило на передовой войска для контрнаступления на Запорожском направлении. По его словам, вечером 3 мая бронегруппа ВСУ попыталась перейти в наступление в районе Орехова, но получила отпор, понесла потери и откатилась на исходные позиции.
Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияТокмакЕвгений БалицкийВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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