https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1869951042.html

Жителей 18 прифронтовых поселений перевезут вглубь Запорожской области

Жителей 18 прифронтовых поселений перевезут вглубь Запорожской области - РИА Новости, 05.05.2023

Жителей 18 прифронтовых поселений перевезут вглубь Запорожской области

Власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся обстрелов, сообщил временно... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:52

2023-05-05T15:52

2023-05-05T19:41

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

токмак

евгений балицкий

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Власти Запорожской области приняли решение временно перевезти жителей 18 прифронтовых поселений вглубь региона из-за усилившихся обстрелов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий в Telegram-канале.По словам Балицкого, речь идет о городах и селах Тимошовка, Смирновка, Тарасовка, Орлянское, Молочанск, Куйбышево, Пришиб, Токмак, Малая Белозерка, Васильевка, Великая Белозерка, Днепрорудное, Михайловка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи, Конские Раздоры и Розовка."Мы не можем рисковать безопасностью людей и обеспечим средства для организованного выезда, единовременные выплаты, размещение и питание. Временное перемещение будет организовано в пределах региона. Дети старшего школьного возраста продолжат обучение в образовательных учреждениях, чтобы закончить учебный год, малыши пройдут оздоровление и отдых в детских лагерях", — добавил врио губернатора.Балицкий уточнил, что жителей населенных пунктов в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения вывозят в район Бердянска на юг области для размещения в домах отдыха. Он подчеркнул, что это вынужденная мера, призванная обеспечить безопасность людей. Накануне председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что украинское командование скопило на передовой войска для контрнаступления на Запорожском направлении. По его словам, вечером 3 мая бронегруппа ВСУ попыталась перейти в наступление в районе Орехова, но получила отпор, понесла потери и откатилась на исходные позиции.Запорожская область стала российским регионом по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киев результаты этого голосования не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье.

https://ria.ru/20230503/spetsoperatsiya-1869515171.html

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869720681.html

запорожская область

россия

токмак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская область, россия, токмак, евгений балицкий, владимир рогов, вооруженные силы украины