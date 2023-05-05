https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1869847666.html

Рогов сообщил об облавах на русскоязычных жителей города Запорожье

Рогов сообщил об облавах на русскоязычных жителей города Запорожье - РИА Новости, 05.05.2023

Рогов сообщил об облавах на русскоязычных жителей города Запорожье

В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье начались облавы на русскоязычное население, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:54

2023-05-05T10:54

2023-05-05T10:54

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

запорожье

владимир рогов

россия

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087486_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_425df5a83effd05a3925286368e19d54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье начались облавы на русскоязычное население, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье начались форменные облавы на русскоязычное население", - сказал Рогов. По его словам, имеются факты задержания людей на улице только за то, что они разговаривают на русском. В подтверждение своих слов он выложил в своем телеграм-канале видео, на котором сотрудники полиции задерживают человека за то, что он "разговаривает на языке врага". "Все это в очередной раз доказывает, что город Запорожье должен быть обязательно освобожден от украинских нацистов", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230304/zaporozhe-1855796188.html

запорожская область

запорожье

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, запорожская область, запорожье, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр