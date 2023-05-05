https://ria.ru/20230505/zaporozhe-1869847666.html
Рогов сообщил об облавах на русскоязычных жителей города Запорожье
Рогов сообщил об облавах на русскоязычных жителей города Запорожье - РИА Новости, 05.05.2023
Рогов сообщил об облавах на русскоязычных жителей города Запорожье
В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье начались облавы на русскоязычное население, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:54
2023-05-05T10:54
2023-05-05T10:54
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
запорожье
владимир рогов
россия
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087486_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_425df5a83effd05a3925286368e19d54.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. В подконтрольном украинским войскам городе Запорожье начались облавы на русскоязычное население, заявил РИА Новости глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Во временно оккупированном украинскими боевиками городе Запорожье начались форменные облавы на русскоязычное население", - сказал Рогов. По его словам, имеются факты задержания людей на улице только за то, что они разговаривают на русском. В подтверждение своих слов он выложил в своем телеграм-канале видео, на котором сотрудники полиции задерживают человека за то, что он "разговаривает на языке врага". "Все это в очередной раз доказывает, что город Запорожье должен быть обязательно освобожден от украинских нацистов", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230304/zaporozhe-1855796188.html
запорожская область
запорожье
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856087486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_699db22d9c3c37d74f5fc5b7659a2ca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область, запорожье, владимир рогов, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Запорожье, Владимир Рогов, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Рогов сообщил об облавах на русскоязычных жителей города Запорожье
Рогов сообщил, что в городе Запорожье начались облавы на русскоязычных жителей