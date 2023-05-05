https://ria.ru/20230505/zapasy-1869842807.html

СМИ: в Италии истощились запасы боеприпасов из-за поставок вооружений Киеву

СМИ: в Италии истощились запасы боеприпасов из-за поставок вооружений Киеву - РИА Новости, 05.05.2023

СМИ: в Италии истощились запасы боеприпасов из-за поставок вооружений Киеву

Запасы боеприпасов в Италии серьезно истощены из-за поставок вооружений на Украину, сообщила в пятницу газета Corriere della Sera. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:38

2023-05-05T10:38

2023-05-05T10:38

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РИМ, 5 мая – РИА Новости. Запасы боеприпасов в Италии серьезно истощены из-за поставок вооружений на Украину, сообщила в пятницу газета Corriere della Sera. Стремление поддержать Киев в военном отношении привело к тому, что "сегодня в итальянских арсеналах не хватает боеприпасов для тяжелой и легкой артиллерии", указывается в публикации. "В Copasir (парламентском комитете по безопасности республики) подтверждают, что "после шести декретов о помощи Украине на полках осталось не так уж много". А компании-поставщики не в состоянии удовлетворить запросы: требуются значительные инвестиции, которые могут обеспечить только уже сделанные (и частично оплаченные) заказы. Результат: на данный момент у производителей наблюдается "сокращение мощностей". Сроки поставок боеприпасов составляют три года, а в отношении ракет они увеличиваются до шести лет", - отмечает Corriere della Sera. В сложившейся ситуации Рим попытался обратиться к Вашингтону, чтобы обеспечить восстановление боезапасов, однако из США ответили, что "придется встать в очередь". "И очередь эта длинная. Потому что трудности являются общими для (почти) всех стран Евросоюза", - говорится в статье. Газета также сообщила, что высокопоставленные представители итальянского генштаба уже давно пытаются объяснить местным политикам, что в таких условиях в случае нападения на страну "способность к сопротивлению оценивалась бы от 48 до 72 часов". В январе парламент Италии одобрил правительственный декрет, который предусматривает продолжение в 2023 году предоставления разнообразной помощи Украине, включая поставки вооружений. В феврале правительство одобрило очередной, шестой пакет военной помощи Киеву. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230504/belgiya-1869674073.html

https://ria.ru/20230503/pomosch-1869521957.html

https://ria.ru/20230410/ukraina-1864133092.html

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