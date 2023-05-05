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Посольство России в ФРГ осудило осквернение захоронений советских солдат - РИА Новости, 05.05.2023
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18:48 05.05.2023 (обновлено: 18:50 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/zakhoroneniya-1870038025.html
Посольство России в ФРГ осудило осквернение захоронений советских солдат
Посольство России в ФРГ осудило осквернение захоронений советских солдат - РИА Новости, 05.05.2023
Посольство России в ФРГ осудило осквернение захоронений советских солдат
Посольство России в Германии осуждает повреждение надгробий неизвестными вандалами на 14 захоронениях советских воинов в мемориальном комплексе "Зееловские... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:48
2023-05-05T18:50
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Посольство России в Германии осуждает повреждение надгробий неизвестными вандалами на 14 захоронениях советских воинов в мемориальном комплексе "Зееловские высоты" в федеральной земле Бранденбург. "Продолжаем фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ. Возмущены осквернением могил красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма", - говорится в заявлении, опубликованного в телеграм-канале посольства. По данным дипведомства, в общей сложности в мемориальном комплексе "Зееловские высоты" повреждено или частично разрушено около 14 надгробий. Заявление сопровождается фотографиями надгробий, поврежденных неизвестными вандалами. "Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне", - подчеркнули в посольстве. Битва за Зееловские высоты в апреле 1945 года стала одной из крупнейших в ходе Берлинской наступательной операции. Взятие данного стратегического пункта и разгром 9-й армии вермахта внесли решающий вклад в приближение Победы на заключительном этапе Великой Отечественной войны и открыло для Красной Армии прямой путь на Берлин. Мемориал "Зееловские высоты" был открыт в ноябре 1945 года, он состоит из открытой площадки с военной техникой и музея, который начал работу в 1972 году. Здание музея оформлено в виде командного пункта 1-го Белорусского фронта на Райтвайнской высоте. На территории мемориального комплекса захоронены свыше 30 тысяч советских военнослужащих, здесь установлен памятник работы скульпторов Владимира Цигаля и Льва Кербеля.
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в мире, россия, германия, бранденбург, день победы
В мире, Россия, Германия, Бранденбург, День Победы
Посольство России в ФРГ осудило осквернение захоронений советских солдат

Посольство России в ФРГ осудило осквернение захоронений советских солдат в Бранденбурге

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии
Здание посольства Российской Федерации в Германии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание посольства Российской Федерации в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Посольство России в Германии осуждает повреждение надгробий неизвестными вандалами на 14 захоронениях советских воинов в мемориальном комплексе "Зееловские высоты" в федеральной земле Бранденбург.
"Продолжаем фиксировать акты вандализма в отношении советских воинских захоронений и мемориалов в ФРГ. Возмущены осквернением могил красноармейцев, отдавших свои жизни за освобождение мира и Европы от нацизма", - говорится в заявлении, опубликованного в телеграм-канале посольства.
По данным дипведомства, в общей сложности в мемориальном комплексе "Зееловские высоты" повреждено или частично разрушено около 14 надгробий. Заявление сопровождается фотографиями надгробий, поврежденных неизвестными вандалами.
"Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне", - подчеркнули в посольстве.
Битва за Зееловские высоты в апреле 1945 года стала одной из крупнейших в ходе Берлинской наступательной операции. Взятие данного стратегического пункта и разгром 9-й армии вермахта внесли решающий вклад в приближение Победы на заключительном этапе Великой Отечественной войны и открыло для Красной Армии прямой путь на Берлин.
Мемориал "Зееловские высоты" был открыт в ноябре 1945 года, он состоит из открытой площадки с военной техникой и музея, который начал работу в 1972 году. Здание музея оформлено в виде командного пункта 1-го Белорусского фронта на Райтвайнской высоте. На территории мемориального комплекса захоронены свыше 30 тысяч советских военнослужащих, здесь установлен памятник работы скульпторов Владимира Цигаля и Льва Кербеля.
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