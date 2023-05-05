https://ria.ru/20230505/yaponiya-1869811390.html

СМИ: в туалете около канцелярии премьера Японии нашли мертвого полицейского

СМИ: в туалете около канцелярии премьера Японии нашли мертвого полицейского - РИА Новости, 05.05.2023

СМИ: в туалете около канцелярии премьера Японии нашли мертвого полицейского

Сотрудник спецподразделения полиции, предположительно, покончил собой в туалете КПП у канцелярии премьер-министра Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T04:42

2023-05-05T04:42

2023-05-05T04:42

япония

африка

сингапур (город)

в мире

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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Сотрудник спецподразделения полиции, предположительно, покончил собой в туалете КПП у канцелярии премьер-министра Японии, сообщил телеканал NHK. Мужчина был обнаружен в кабинке туалета контрольно-пропускного пункта охраны у западных ворот после хлопка. У него было ранение в голову, огнестрельное оружие лежало рядом. Полиция предполагает, что это самоубийство. Мужчина был госпитализирован, врачи констатировали смерть. Сообщается, что инцидент произошел во время службы. Премьер-министр Японии Кисида в настоящее время завершает свой визит в Африку и Сингапур. Как ожидается, в пятницу он должен вернуться на родину.

https://ria.ru/20230505/strelba-1869799286.html

япония

африка

сингапур (город)

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япония, африка, сингапур (город), в мире