https://ria.ru/20230505/yaponiya-1869811390.html
СМИ: в туалете около канцелярии премьера Японии нашли мертвого полицейского
СМИ: в туалете около канцелярии премьера Японии нашли мертвого полицейского - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ: в туалете около канцелярии премьера Японии нашли мертвого полицейского
Сотрудник спецподразделения полиции, предположительно, покончил собой в туалете КПП у канцелярии премьер-министра Японии, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T04:42
2023-05-05T04:42
2023-05-05T04:42
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ТОКИО, 5 мая – РИА Новости. Сотрудник спецподразделения полиции, предположительно, покончил собой в туалете КПП у канцелярии премьер-министра Японии, сообщил телеканал NHK. Мужчина был обнаружен в кабинке туалета контрольно-пропускного пункта охраны у западных ворот после хлопка. У него было ранение в голову, огнестрельное оружие лежало рядом. Полиция предполагает, что это самоубийство. Мужчина был госпитализирован, врачи констатировали смерть. Сообщается, что инцидент произошел во время службы. Премьер-министр Японии Кисида в настоящее время завершает свой визит в Африку и Сингапур. Как ожидается, в пятницу он должен вернуться на родину.
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япония, африка, сингапур (город), в мире
Япония, Африка, Сингапур (город), В мире
СМИ: в туалете около канцелярии премьера Японии нашли мертвого полицейского
NHK: в туалете у канцелярии премьера Японии нашли, вероятно, убившего себя полицейского