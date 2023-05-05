https://ria.ru/20230505/vzryv-1870079857.html

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумкой области

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумкой области - РИА Новости, 06.05.2023

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумкой области

Украинское издание "Страна.uа" сообщает, что новый взрыв прогремел в Сумской области, в частности в городе Глухове, в области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-05T22:44

2023-05-05T22:44

2023-05-06T00:03

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858261127_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_7c5175ff1c38c94264ac2048a47c775c.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинское издание "Страна.uа" сообщает, что новый взрыв прогремел в Сумской области, в частности в городе Глухове, в области объявлена воздушная тревога. Ранее в пятницу украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что звуки взрывов слышны в Шосткинском районе Сумской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была объявлена в 22.11 (совпадает с мск). "Сообщают о взрыве в Глухове Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Позднее в пятницу издание снова сообщило о взрывах в области - снова в Шосткинском районе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сумская область, вооруженные силы рф