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Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумкой области
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумкой области - РИА Новости, 06.05.2023
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумкой области
Украинское издание "Страна.uа" сообщает, что новый взрыв прогремел в Сумской области, в частности в городе Глухове, в области объявлена воздушная тревога. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-05T22:44
2023-05-05T22:44
2023-05-06T00:03
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинское издание "Страна.uа" сообщает, что новый взрыв прогремел в Сумской области, в частности в городе Глухове, в области объявлена воздушная тревога. Ранее в пятницу украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что звуки взрывов слышны в Шосткинском районе Сумской области. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в области была объявлена в 22.11 (совпадает с мск). "Сообщают о взрыве в Глухове Сумской области", - говорится в сообщении издания в телеграм-канале. Позднее в пятницу издание снова сообщило о взрывах в области - снова в Шосткинском районе.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, сумская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Сумкой области
Страна.uа: в Сумской области прогремел новый взрыв