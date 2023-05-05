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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области - РИА Новости, 05.05.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумской области

Украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале сообщает, что звуки взрывов слышны в Шосткинском районе в Сумской области. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:24

2023-05-05T22:24

2023-05-05T23:17

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы рф

сумская область

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Украинское издание "Зеркало недели" в своем Telegram-канале сообщает, что звуки взрывов слышны в Шосткинском районе в Сумской области. "Сумщина, местные паблики сообщают о взрывах в Шосткинском районе", - говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в области прозвучал в 22.11 (совпадает с мск.). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

сумская область

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в мире, вооруженные силы рф, сумская область