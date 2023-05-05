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ВСУ опасаются высаживаться на Кинбурнскую косу, заявили херсонские власти - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:36 05.05.2023 (обновлено: 11:25 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/vysadka-1869811257.html
ВСУ опасаются высаживаться на Кинбурнскую косу, заявили херсонские власти
ВСУ опасаются высаживаться на Кинбурнскую косу, заявили херсонские власти - РИА Новости, 05.05.2023
ВСУ опасаются высаживаться на Кинбурнскую косу, заявили херсонские власти
Украинские войска опасаются высаживаться на Кинбурнскую косу в Херсонской области после провальной попытки десантирования из-за того, что Днепровско-Бугский... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T04:36
2023-05-05T11:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
владимир сальдо
николаевская область
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ПОКРОВКА, КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 5 мая - РИА Новости. Украинские войска опасаются высаживаться на Кинбурнскую косу в Херсонской области после провальной попытки десантирования из-за того, что Днепровско-Бугский лиман в этом месте широкий и полностью контролируется российскими вооруженными силами, заявил РИА Новости заместитель главы администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол. Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России. "После осенней крупной высадки, когда они пытались на лодках высадиться на косу и были отброшены - до берега не дошла ни одна лодка, больше половины развернулось, процентов 40 потопили - больше таких вылазок украинская сторона не предпринимает. В основном действует на удалении, стреляют с того берега, запускают беспилотники. Явного присутствия и возможности высадиться на берегу у них нет, потому что лиман в этом месте широкий и полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал собеседник агентства. Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал о фейках украинских СМИ, утверждавших о якобы имевшей место высадке украинских военных на левый берег Днепра, включая Кинбурнскую косу, и создании там "плацдарма". В ноябре российские силовики сообщали об уничтожении 20 украинских диверсантов при попытке десантирования на косе, а в декабре офицер российской казачьей бригады "Дон" рассказал РИА Новости о еще двух сорванных казаками попытках высадки там украинских ДРГ.
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херсонская область , россия, владимир сальдо, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Николаевская область
ВСУ опасаются высаживаться на Кинбурнскую косу, заявили херсонские власти

В Херсонской области заявили о страхе ВСУ атаковать Кинбурнскую косу после провала попытки

© AP Photo / LibkosМедики транспортируют раненного украинского военного
Медики транспортируют раненного украинского военного - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Libkos
Медики транспортируют раненного украинского военного. Архивное фото
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ПОКРОВКА, КИНБУРНСКАЯ КОСА (Херсонская обл.), 5 мая - РИА Новости. Украинские войска опасаются высаживаться на Кинбурнскую косу в Херсонской области после провальной попытки десантирования из-за того, что Днепровско-Бугский лиман в этом месте широкий и полностью контролируется российскими вооруженными силами, заявил РИА Новости заместитель главы администрации Голопристанского муниципального округа, отвечающий за территорию Кинбурнской косы, Константин Тистол.
Кинбурнская коса входила при украинской власти в состав Николаевской области, но по итогам референдума в сентябре 2022 года вместе с Херсонской областью вошла в состав России.
"После осенней крупной высадки, когда они пытались на лодках высадиться на косу и были отброшены - до берега не дошла ни одна лодка, больше половины развернулось, процентов 40 потопили - больше таких вылазок украинская сторона не предпринимает. В основном действует на удалении, стреляют с того берега, запускают беспилотники. Явного присутствия и возможности высадиться на берегу у них нет, потому что лиман в этом месте широкий и полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказывал о фейках украинских СМИ, утверждавших о якобы имевшей место высадке украинских военных на левый берег Днепра, включая Кинбурнскую косу, и создании там "плацдарма". В ноябре российские силовики сообщали об уничтожении 20 украинских диверсантов при попытке десантирования на косе, а в декабре офицер российской казачьей бригады "Дон" рассказал РИА Новости о еще двух сорванных казаками попытках высадки там украинских ДРГ.
Жилой дом, поврежденный в результате обстрела со стороны ВСУ Куйбышевского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку
Вчера, 04:25
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВладимир СальдоНиколаевская область
 
 
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