https://ria.ru/20230505/vsu-1870048283.html

Британцы обучили около 15 тысяч украинских военных, заявил премьер Шмыгаль

Британцы обучили около 15 тысяч украинских военных, заявил премьер Шмыгаль - РИА Новости, 05.05.2023

Британцы обучили около 15 тысяч украинских военных, заявил премьер Шмыгаль

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:23

2023-05-05T19:23

2023-05-05T19:23

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денис шмыгаль

нато

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании. "В Великобритании уже прошли подготовку около 15 тысяч украинских военных. Спасибо Великобритании за начало операции "Интерфлекс" (Interflex) по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров", - написал Шмыгаль. Он отметил, что с главой британского минобороны скоординировали шаги, необходимые для контрнаступления и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Так же его словам, к обучению приступила очередная группа украинских военных. Ранее в минобороны Великобритании сообщили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч солдат и офицеров с Украины. Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230505/ukraina-1870020550.html

https://ria.ru/20230502/velikobritaniya-1869005540.html

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