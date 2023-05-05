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Британцы обучили около 15 тысяч украинских военных, заявил премьер Шмыгаль - РИА Новости, 05.05.2023
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19:23 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vsu-1870048283.html
Британцы обучили около 15 тысяч украинских военных, заявил премьер Шмыгаль
Британцы обучили около 15 тысяч украинских военных, заявил премьер Шмыгаль - РИА Новости, 05.05.2023
Британцы обучили около 15 тысяч украинских военных, заявил премьер Шмыгаль
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:23
2023-05-05T19:23
в мире
великобритания
украина
денис шмыгаль
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании. "В Великобритании уже прошли подготовку около 15 тысяч украинских военных. Спасибо Великобритании за начало операции "Интерфлекс" (Interflex) по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров", - написал Шмыгаль. Он отметил, что с главой британского минобороны скоординировали шаги, необходимые для контрнаступления и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Так же его словам, к обучению приступила очередная группа украинских военных. Ранее в минобороны Великобритании сообщили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч солдат и офицеров с Украины. Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870020550.html
https://ria.ru/20230502/velikobritaniya-1869005540.html
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в мире, великобритания, украина, денис шмыгаль, нато, вооруженные силы украины
В мире, Великобритания, Украина, Денис Шмыгаль, НАТО, Вооруженные силы Украины
Британцы обучили около 15 тысяч украинских военных, заявил премьер Шмыгаль

Премьер Шмыгаль: около 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил в пятницу в своем Telegram-канале, что порядка 15 тысяч украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании.
"В Великобритании уже прошли подготовку около 15 тысяч украинских военных. Спасибо Великобритании за начало операции "Интерфлекс" (Interflex) по обучению украинских военных с участием девяти стран-партнеров", - написал Шмыгаль.
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Он отметил, что с главой британского минобороны скоординировали шаги, необходимые для контрнаступления и дальнейшего укрепления обороноспособности Украины. Так же его словам, к обучению приступила очередная группа украинских военных.
Ранее в минобороны Великобритании сообщили, что в 2023 году планируют обучить в общей сложности 20 тысяч солдат и офицеров с Украины.
Как заявлял ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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В миреВеликобританияУкраинаДенис ШмыгальНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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