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Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2023
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Новости Подмосковья
 
20:30 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vozdukh-1870065304.html
Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья
Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2023
Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья
Передвижные лаборатории "Мособлэкомониторинга" провели 25 выездов за последнюю неделю. Они проверили качество воздуха в 15 округах региона. Об этом сообщил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:30
2023-05-05T20:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Передвижные лаборатории "Мособлэкомониторинга" провели 25 выездов за последнюю неделю. Они проверили качество воздуха в 15 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360".Работы провели в Серпухове, Коломне, Одинцове, Люберцах, Мытищах, Павлово-Посадском округе, Егорьевске, Красногорске, Истре, Солнечногорске, Воскресенске, Ленинском, Котельниках, Подольске, Богородском."Сотрудники "Мособлэкомониторинга" работали и в минувшие выходные дни, и в ночные часы. Из 47 точек отбора проб незначительные превышения ПДК выявлены только в двух, находящихся в городском округе Коломна", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По его словам, показатели были близки к норме. Лишь в некоторых районах содержание сероводорода немного превысило норму. Самый чистый воздух – в Одинцове, Павловском Посаде и Истре.
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РИА Новости
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5
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья

© РИА Новости / Антон ДенисовСотрудник настраивает прибор для забора проб воздуха
Сотрудник настраивает прибор для забора проб воздуха - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Передвижные лаборатории "Мособлэкомониторинга" провели 25 выездов за последнюю неделю. Они проверили качество воздуха в 15 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360".
Работы провели в Серпухове, Коломне, Одинцове, Люберцах, Мытищах, Павлово-Посадском округе, Егорьевске, Красногорске, Истре, Солнечногорске, Воскресенске, Ленинском, Котельниках, Подольске, Богородском.
"Сотрудники "Мособлэкомониторинга" работали и в минувшие выходные дни, и в ночные часы. Из 47 точек отбора проб незначительные превышения ПДК выявлены только в двух, находящихся в городском округе Коломна", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, показатели были близки к норме. Лишь в некоторых районах содержание сероводорода немного превысило норму. Самый чистый воздух – в Одинцове, Павловском Посаде и Истре.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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