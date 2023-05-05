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Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья
Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья - РИА Новости, 05.05.2023
Качество воздуха проверили в 15 округах Подмосковья
Передвижные лаборатории "Мособлэкомониторинга" провели 25 выездов за последнюю неделю. Они проверили качество воздуха в 15 округах региона. Об этом сообщил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:30
2023-05-05T20:30
2023-05-05T20:30
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Передвижные лаборатории "Мособлэкомониторинга" провели 25 выездов за последнюю неделю. Они проверили качество воздуха в 15 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360".Работы провели в Серпухове, Коломне, Одинцове, Люберцах, Мытищах, Павлово-Посадском округе, Егорьевске, Красногорске, Истре, Солнечногорске, Воскресенске, Ленинском, Котельниках, Подольске, Богородском."Сотрудники "Мособлэкомониторинга" работали и в минувшие выходные дни, и в ночные часы. Из 47 точек отбора проб незначительные превышения ПДК выявлены только в двух, находящихся в городском округе Коломна", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.По его словам, показатели были близки к норме. Лишь в некоторых районах содержание сероводорода немного превысило норму. Самый чистый воздух – в Одинцове, Павловском Посаде и Истре.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости.
Передвижные лаборатории "Мособлэкомониторинга" провели 25 выездов за последнюю неделю. Они проверили качество воздуха в 15 округах региона. Об этом сообщил телеканал "360"
.
Работы провели в Серпухове, Коломне, Одинцове, Люберцах, Мытищах, Павлово-Посадском округе, Егорьевске, Красногорске, Истре, Солнечногорске, Воскресенске, Ленинском, Котельниках, Подольске, Богородском.
"Сотрудники "Мособлэкомониторинга" работали и в минувшие выходные дни, и в ночные часы. Из 47 точек отбора проб незначительные превышения ПДК выявлены только в двух, находящихся в городском округе Коломна", – рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
По его словам, показатели были близки к норме. Лишь в некоторых районах содержание сероводорода немного превысило норму. Самый чистый воздух – в Одинцове, Павловском Посаде и Истре.