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В Вологде реконструируют парк Ветеранов - РИА Новости, 05.05.2023
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Вологодская область
 
10:56 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vologda-1869848132.html
В Вологде реконструируют парк Ветеранов
В Вологде реконструируют парк Ветеранов - РИА Новости, 05.05.2023
В Вологде реконструируют парк Ветеранов
В Вологде в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" отремонтируют городской парк Ветеранов; работы уже... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:56
2023-05-05T10:56
вологодская область
вологда
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 5 мая – РИА Новости. В Вологде в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" отремонтируют городской парк Ветеранов; работы уже начались, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Олег Кувшинников.По словам главы региона, в прошлом году проект реконструкции парка стал победителем онлайн-голосования по программе "Формирование комфортной городской среды". За него отдали голос более половины вологжан. В проекте реконструкции архитекторы учли мнения жителей микрорайона, чье детство прошло рядом с этим парком. Общий бюджет проекта составляет 104 миллиона рублей, деньги выделяются из федерального, областного и муниципального бюджетов поэтапно."Этот парк знает, наверное, каждый вологжанин. Здесь выросло не одно поколение горожан. К концу года завершатся все этапы реконструкции. В скором времени жители смогут прогуляться по обновленному парку с большой историей", - сказал губернатор, проверяя ход работ.Сейчас строители прокладывают пешеходные дорожки, обновляют входную группу, модернизируют освещение, видеонаблюдение, позже установят малые архитектурные формы, отапливаемый общественный туалет. До начала основных работ в парке уже сделали ливневую канализацию, которая устранит постоянные подтопления из-за дождей и талых вод.Реконструкцию парка продолжат. В планах – обустройство детской площадки и пруда.
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вологда, олег кувшинников
Вологодская область, Вологда, Олег Кувшинников

В Вологде реконструируют парк Ветеранов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкГубернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 5 мая – РИА Новости. В Вологде в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" отремонтируют городской парк Ветеранов; работы уже начались, сообщил в своем официальном телеграм-канале губернатор Олег Кувшинников.
По словам главы региона, в прошлом году проект реконструкции парка стал победителем онлайн-голосования по программе "Формирование комфортной городской среды". За него отдали голос более половины вологжан. В проекте реконструкции архитекторы учли мнения жителей микрорайона, чье детство прошло рядом с этим парком. Общий бюджет проекта составляет 104 миллиона рублей, деньги выделяются из федерального, областного и муниципального бюджетов поэтапно.
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"Этот парк знает, наверное, каждый вологжанин. Здесь выросло не одно поколение горожан. К концу года завершатся все этапы реконструкции. В скором времени жители смогут прогуляться по обновленному парку с большой историей", - сказал губернатор, проверяя ход работ.
Сейчас строители прокладывают пешеходные дорожки, обновляют входную группу, модернизируют освещение, видеонаблюдение, позже установят малые архитектурные формы, отапливаемый общественный туалет. До начала основных работ в парке уже сделали ливневую канализацию, которая устранит постоянные подтопления из-за дождей и талых вод.
Реконструкцию парка продолжат. В планах – обустройство детской площадки и пруда.
 
Вологодская областьВологдаОлег Кувшинников
 
 
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