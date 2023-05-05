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Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни - РИА Новости, 05.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:06 05.05.2023
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Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни
Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни - РИА Новости, 05.05.2023
Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни
Власти Московской области призвали водителей к аккуратности на дорогах в предстоящие праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:06
2023-05-05T15:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Власти Московской области призвали водителей к аккуратности на дорогах в предстоящие праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщается, что в предстоящие майские выходные в ночное время суток ожидается похолодание до -3 градусов, а также высока вероятность выпадения дождя и снега.В ведомстве добавили, что при необходимости региональные дороги будут обрабатываться противогололедными материалами. Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток надевать световозвращающие элементы или включать фонарики на телефонах.
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московская область (подмосковье), гидрометцентр
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр

Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни

© Pixabay / Rico_LoebЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Pixabay / Rico_Loeb
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Власти Московской области призвали водителей к аккуратности на дорогах в предстоящие праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
Со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщается, что в предстоящие майские выходные в ночное время суток ожидается похолодание до -3 градусов, а также высока вероятность выпадения дождя и снега.
«
"Призываем водителей быть предельно внимательными поздним вечером и ночью, когда температура будет около нуля. Во время осадков видимость может быть снижена. Заблаговременно снижайте скорость, держите дистанцию", - подчеркнули в Минтрансе.
В ведомстве добавили, что при необходимости региональные дороги будут обрабатываться противогололедными материалами. Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток надевать световозвращающие элементы или включать фонарики на телефонах.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
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