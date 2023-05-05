https://ria.ru/20230505/voditeli-1869937574.html
Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни
Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни - РИА Новости, 05.05.2023
Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни
Власти Московской области призвали водителей к аккуратности на дорогах в предстоящие праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:06
2023-05-05T15:06
2023-05-05T15:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
гидрометцентр
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Власти Московской области призвали водителей к аккуратности на дорогах в предстоящие праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщается, что в предстоящие майские выходные в ночное время суток ожидается похолодание до -3 градусов, а также высока вероятность выпадения дождя и снега.В ведомстве добавили, что при необходимости региональные дороги будут обрабатываться противогололедными материалами. Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток надевать световозвращающие элементы или включать фонарики на телефонах.
https://ria.ru/20230301/dtp-1855203385.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), гидрометцентр
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Гидрометцентр