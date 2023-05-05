https://ria.ru/20230505/voditeli-1869937574.html

Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни

Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни - РИА Новости, 05.05.2023

Минтранс Подмосковья призвал к аккуратности на дорогах в праздничные дни

Власти Московской области призвали водителей к аккуратности на дорогах в предстоящие праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:06

2023-05-05T15:06

2023-05-05T15:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

гидрометцентр

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Власти Московской области призвали водителей к аккуратности на дорогах в предстоящие праздничные дни, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.Со ссылкой на региональный Гидрометцентр сообщается, что в предстоящие майские выходные в ночное время суток ожидается похолодание до -3 градусов, а также высока вероятность выпадения дождя и снега.В ведомстве добавили, что при необходимости региональные дороги будут обрабатываться противогололедными материалами. Пешеходам рекомендуется в тёмное время суток надевать световозвращающие элементы или включать фонарики на телефонах.

https://ria.ru/20230301/dtp-1855203385.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), гидрометцентр