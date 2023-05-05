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США вербовали украинцев со знаниями в области оружия массового поражения - РИА Новости, 05.05.2023
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17:19 05.05.2023 (обновлено: 18:36 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/verbovka-1869990021.html
США вербовали украинцев со знаниями в области оружия массового поражения
США вербовали украинцев со знаниями в области оружия массового поражения - РИА Новости, 05.05.2023
США вербовали украинцев со знаниями в области оружия массового поражения
Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:19
2023-05-05T18:36
украина
сша
вашингтон (штат)
игорь кириллов
войска рхбз
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Представленный документ подтверждает, что одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения", — сказал он на брифинге.По его словам, одна из 17 лабораторий министерства — Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, расположенная в штате Вашингтон, непосредственно работала на Украине в рамках проекта с названием "Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения". Как утверждает Кириллов, директор управления научных исследований Министерства энергетики США Джон Стивен Бинкли 4 апреля 2022 года заявил, что управление окажет содействие украинской стороне в восстановлении свернутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов. Ключевым фигурантом в реализации проектов Минэнергетики США на территории Украины начальник войск РХБЗ назвал экс-сотрудника Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессора Ричарда Веллера. По словам Кириллова, Веллер курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку. Эти исследования проводились на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.
https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html
https://ria.ru/20230417/biolaboratorii-1865896273.html
украина
сша
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украина, сша, вашингтон (штат), игорь кириллов, войска рхбз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф
Украина, США, Вашингтон (штат), Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Вооруженные силы РФ
США вербовали украинцев со знаниями в области оружия массового поражения

Минобороны: США вербовали работавших на Украине специалистов по оружию массового поражения

© AFP 2023 / Evgeny KrawsУкраинские военные в защитных костюмах
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AFP 2023 / Evgeny Kraws
Украинские военные в защитных костюмах
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Представленный документ подтверждает, что одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения", — сказал он на брифинге.
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По его словам, одна из 17 лабораторий министерства — Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, расположенная в штате Вашингтон, непосредственно работала на Украине в рамках проекта с названием "Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения".
Как утверждает Кириллов, директор управления научных исследований Министерства энергетики США Джон Стивен Бинкли 4 апреля 2022 года заявил, что управление окажет содействие украинской стороне в восстановлении свернутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов.
Ключевым фигурантом в реализации проектов Минэнергетики США на территории Украины начальник войск РХБЗ назвал экс-сотрудника Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессора Ричарда Веллера. По словам Кириллова, Веллер курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку. Эти исследования проводились на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.
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УкраинаСШАВашингтон (штат)Игорь КирилловВойска РХБЗМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Вооруженные силы РФ
 
 
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