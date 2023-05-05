https://ria.ru/20230505/verbovka-1869990021.html

США вербовали украинцев со знаниями в области оружия массового поражения

США вербовали украинцев со знаниями в области оружия массового поражения - РИА Новости, 05.05.2023

США вербовали украинцев со знаниями в области оружия массового поражения

Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения, заявил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:19

2023-05-05T18:36

украина

сша

вашингтон (штат)

игорь кириллов

войска рхбз

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Минэнерго США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) российской армии генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "Представленный документ подтверждает, что одним из направлений деятельности министерства энергетики является вербовка ранее работавших на Украине специалистов, имеющих опыт и знания в области оружия массового поражения", — сказал он на брифинге.По его словам, одна из 17 лабораторий министерства — Тихоокеанская северо-западная национальная лаборатория, расположенная в штате Вашингтон, непосредственно работала на Украине в рамках проекта с названием "Инициатива по предотвращению распространения оружия массового поражения". Как утверждает Кириллов, директор управления научных исследований Министерства энергетики США Джон Стивен Бинкли 4 апреля 2022 года заявил, что управление окажет содействие украинской стороне в восстановлении свернутых научно-исследовательских программ двойного назначения после возможного возвращения специалистов. Ключевым фигурантом в реализации проектов Минэнергетики США на территории Украины начальник войск РХБЗ назвал экс-сотрудника Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории профессора Ричарда Веллера. По словам Кириллова, Веллер курировал реализацию украинских проектов по изучению заболеваний, которые могут передаваться от животного к человеку. Эти исследования проводились на базе Киевского института ветеринарной медицины, а также института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины в Харькове.

https://ria.ru/20230412/biooruzhie-1864745384.html

https://ria.ru/20230417/biolaboratorii-1865896273.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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украина, сша, вашингтон (штат), игорь кириллов, войска рхбз, министерство энергетики рф (минэнерго россии), вооруженные силы рф