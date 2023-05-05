https://ria.ru/20230505/vengriya-1870041923.html

МИД Венгрии заявил о желании США втянуть страну в конфликт на Украине

МИД Венгрии заявил о желании США втянуть страну в конфликт на Украине - РИА Новости, 05.05.2023

МИД Венгрии заявил о желании США втянуть страну в конфликт на Украине

Посол США Дэвид Прессман хотел бы втянуть Венгрию в конфликт на Украине, но Будапешт по-прежнему принадлежит к "мирному лагерю", заявил венгерский министр... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:58

2023-05-05T18:58

2023-05-05T18:58

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в мире

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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. Посол США Дэвид Прессман хотел бы втянуть Венгрию в конфликт на Украине, но Будапешт по-прежнему принадлежит к "мирному лагерю", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что и в Европе, и в Америке нации подвергаются нападкам со стороны "вируса, разработанного в либерально-прогрессивных лабораториях". Посол США в Будапеште Прессман в ответ призвал Венгрию сосредоточиться на украинском конфликте, а не на "фейковых" проблемах. "Я хотел бы подчеркнуть, что посол - это посол, а не наместник. По крайней мере, я отправляю послов в другие страны для улучшения двусторонних отношений, а не для того, чтобы они считали себя умнее местных. И хорошо было бы, если бы взаимное уважение проявлялось и с другой стороны", - сказал Сийярто на пресс-конференции. "Мы понимаем, что, по мнению господина посла Прессмана, нам стоило бы заниматься войной. Военная пропаганда отличная - это видно по плакатам и заявлениям. Но мы этого не просим. Мы хотим заниматься не войной, а миром. И мы хотим не войны, а мира. Мы понимаем, что американцы хотят нас втолкнуть в военную пропаганду, в военный лагерь, но мы принадлежим к мирному лагерю", - отметил он. Глава венгерского МИД подчеркнул, что Венгрия принадлежит к глобальному большинству, которое хотело бы мирного урегулирования на Украине. "Мы понимаем, что с той стороны океана это выглядит по-другому. Понимаем, что у них другие точки зрения. Но пусть они не пытаются оказать на нас давление, чтобы мы действовали в соответствии с их точкой зрения. Мы и дальше занимаемся самым важным вопросом - чтобы был мир... Может, для других это ненастоящая проблема, но для нас это самый важный вопрос", - указал Сийярто. Ранее при поддержке посольства США на улицах Будапешта были размещены плакаты с призывом к выводу российских войск с Украины. Сийярто призывал США относиться к Венгрии не как к колонии, а как к суверенной стране, и заявлял, что "нет такого количества плакатов, пресс-конференций и долларов, вливаемых в оппозицию, которое заставило бы венгерское правительство отказаться от позиции приверженности к миру". Прессман отмечал, что для Венгрии настал важный момент для определения будущего пути, и призвал Будапешт укрепить отношения с западными союзниками. Орбан ранее заявил, что Будапешт заинтересован поддерживать связи с Россией как можно дольше, однако никто не может сказать, удастся ли это. Сийярто в ходе визита в Сараево назвал шокирующим и возмутительным то, что госдеп США делает доклады о состоянии прав человека в других странах, основываясь на односторонних сведениях, которые в свою очередь финансируются самими США, и вмешивается во внутренние дела других государств. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций в отношении российских энергоносителей и отправки оружия Украине. В начале марта прошлого года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20230505/rossiya-1869835014.html

https://ria.ru/20230504/zapad-1869638590.html

https://ria.ru/20230505/ukraina-1869851752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, венгрия, петер сийярто, сша, украина, мид венгрии, ситуация в днр и лнр