https://ria.ru/20230505/vengriya-1870016889.html
Глава МИД Венгрии похвалил договор с "Газпромом"
Глава МИД Венгрии похвалил договор с "Газпромом" - РИА Новости, 05.05.2023
Глава МИД Венгрии похвалил договор с "Газпромом"
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал договор с "Газпромом" хорошим и обеспечивающим безопасность Венгрии и опроверг РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:07
2023-05-05T18:07
2023-05-05T18:39
экономика
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петер сийярто
газпром
турецкий поток
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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал договор с "Газпромом" хорошим и обеспечивающим безопасность Венгрии и опроверг сообщения, что Будапешт якобы переплачивает за газ из РФ. "О договоре на закупки газа могу сказать, что это хороший договор и договор, обеспечивающий безопасность. Венгрии в самые тяжелые времена энергокризиса не пришлось вводить никаких ограничений, наше газоснабжение всегда было обеспечено, а с этим договором и будет обеспечено", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*. Глава венгерского МИД прокомментировал также сообщения оппозиционеров, объяснив, что согласно формуле цены, указанной в договоре, сумма, которую Венгрия должна выплатить за поставку газа из РФ, рассчитывается с опозданием в два месяца за биржевыми ценами. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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экономика, венгрия, россия, сербия, петер сийярто, газпром, турецкий поток, в мире
Экономика, Венгрия, Россия, Сербия, Петер Сийярто, Газпром, Турецкий поток, В мире
Глава МИД Венгрии похвалил договор с "Газпромом"
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал договор с "Газпромом" обеспечивающим безопасность страны
БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал договор с "Газпромом" хорошим и обеспечивающим безопасность Венгрии и опроверг сообщения, что Будапешт якобы переплачивает за газ из РФ.
"О договоре на закупки газа могу сказать, что это хороший договор и договор, обеспечивающий безопасность. Венгрии в самые тяжелые времена энергокризиса не пришлось вводить никаких ограничений, наше газоснабжение всегда было обеспечено, а с этим договором и будет обеспечено", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.
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Глава венгерского МИД прокомментировал также сообщения оппозиционеров, объяснив, что согласно формуле цены, указанной в договоре, сумма, которую Венгрия должна выплатить за поставку газа из РФ, рассчитывается с опозданием в два месяца за биржевыми ценами.
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"Так что спокойствие, если цена природного газа на мировом рынке снизится, то цена, которую мы должны платить, тоже снизится. Конечно, это верно и в другую сторону, но тогда я попрошу оппозиционных экспертов не предъявлять претензии, если мы не будем платить более высокую цену в течение двух месяцев, в случае повышения цен на мировом рынке, потому что договор только на два месяца следует за изменением цен на мировом рынке", - сказал он.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию
(из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию
. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
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Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву
в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
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