https://ria.ru/20230505/vengriya-1870016889.html

Глава МИД Венгрии похвалил договор с "Газпромом"

Глава МИД Венгрии похвалил договор с "Газпромом" - РИА Новости, 05.05.2023

Глава МИД Венгрии похвалил договор с "Газпромом"

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал договор с "Газпромом" хорошим и обеспечивающим безопасность Венгрии и опроверг РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:07

2023-05-05T18:07

2023-05-05T18:39

экономика

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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал договор с "Газпромом" хорошим и обеспечивающим безопасность Венгрии и опроверг сообщения, что Будапешт якобы переплачивает за газ из РФ. "О договоре на закупки газа могу сказать, что это хороший договор и договор, обеспечивающий безопасность. Венгрии в самые тяжелые времена энергокризиса не пришлось вводить никаких ограничений, наше газоснабжение всегда было обеспечено, а с этим договором и будет обеспечено", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*. Глава венгерского МИД прокомментировал также сообщения оппозиционеров, объяснив, что согласно формуле цены, указанной в договоре, сумма, которую Венгрия должна выплатить за поставку газа из РФ, рассчитывается с опозданием в два месяца за биржевыми ценами. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.*Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20230505/ukraina-1869939587.html

https://ria.ru/20230505/rossiya-1869835014.html

https://ria.ru/20230503/frantsiya-1869283189.html

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экономика, венгрия, россия, сербия, петер сийярто, газпром, турецкий поток, в мире