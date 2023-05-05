https://ria.ru/20230505/vengriya-1869976182.html

Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш"

Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.05.2023

Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш"

Изменения контракта на строительство АЭС "Пакш-2" не затрагивают существенных пунктов типа подрядчика, которым выступает "Росатом", поправки носят технический... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:52

2023-05-05T16:52

2023-05-05T16:52

венгрия

петер сийярто

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш-2"

в мире

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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. Изменения контракта на строительство АЭС "Пакш-2" не затрагивают существенных пунктов типа подрядчика, которым выступает "Росатом", поправки носят технический характер и вызваны долгим сроком проекта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, технические изменения в договорах о строительстве и финансировании проекта, согласованные с российской стороной, направлены на ускорение процесса завершения инвестиций. "Мы ожидаем от Евросоюза, что он не будет препятствовать изменению договора, он соответствует всем европейским правилам и предписаниям о ядерной безопасности. Так что я думаю, что Еврокомиссии будет несложно выдать разрешение на изменение проектов и она в скором времени это сделает", - отметил Сийярто.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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Ольга Фомченкова

венгрия, петер сийярто, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", в мире