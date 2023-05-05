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Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.05.2023
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16:52 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/vengriya-1869976182.html
Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш"
Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш" - РИА Новости, 05.05.2023
Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш"
Изменения контракта на строительство АЭС "Пакш-2" не затрагивают существенных пунктов типа подрядчика, которым выступает "Росатом", поправки носят технический... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:52
2023-05-05T16:52
венгрия
петер сийярто
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш-2"
в мире
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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. Изменения контракта на строительство АЭС "Пакш-2" не затрагивают существенных пунктов типа подрядчика, которым выступает "Росатом", поправки носят технический характер и вызваны долгим сроком проекта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, технические изменения в договорах о строительстве и финансировании проекта, согласованные с российской стороной, направлены на ускорение процесса завершения инвестиций. "Мы ожидаем от Евросоюза, что он не будет препятствовать изменению договора, он соответствует всем европейским правилам и предписаниям о ядерной безопасности. Так что я думаю, что Еврокомиссии будет несложно выдать разрешение на изменение проектов и она в скором времени это сделает", - отметил Сийярто.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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венгрия, петер сийярто, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш-2", в мире
Венгрия, Петер Сийярто, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш-2", В мире
Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш"

Сийярто: Венгрия не планирует менять "Росатом" как подрядчика на строительстве АЭС "Пакш"

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. Изменения контракта на строительство АЭС "Пакш-2" не затрагивают существенных пунктов типа подрядчика, которым выступает "Росатом", поправки носят технический характер и вызваны долгим сроком проекта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
«
"Что касается изменений в договоре о строительстве АЭС, мы не планируем никаких структурных перемен, которые касались бы подрядчика или проектной компании, эти изменения в договоре продиктованы временем, с момента его заключения прошло девять лет... Много всего изменилось", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.
По его словам, технические изменения в договорах о строительстве и финансировании проекта, согласованные с российской стороной, направлены на ускорение процесса завершения инвестиций.
"Мы ожидаем от Евросоюза, что он не будет препятствовать изменению договора, он соответствует всем европейским правилам и предписаниям о ядерной безопасности. Так что я думаю, что Еврокомиссии будет несложно выдать разрешение на изменение проектов и она в скором времени это сделает", - отметил Сийярто.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
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ВенгрияПетер СийяртоРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш-2"В мире
 
 
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