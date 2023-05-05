Венгрия не будет менять "Росатом" как подрядчика при постройке АЭС "Пакш"
Сийярто: Венгрия не планирует менять "Росатом" как подрядчика на строительстве АЭС "Пакш"
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 5 мая - РИА Новости. Изменения контракта на строительство АЭС "Пакш-2" не затрагивают существенных пунктов типа подрядчика, которым выступает "Росатом", поправки носят технический характер и вызваны долгим сроком проекта, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
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"Что касается изменений в договоре о строительстве АЭС, мы не планируем никаких структурных перемен, которые касались бы подрядчика или проектной компании, эти изменения в договоре продиктованы временем, с момента его заключения прошло девять лет... Много всего изменилось", - сказал Сийярто на пресс-конференции, которая транслировалась в Facebook*.
По его словам, технические изменения в договорах о строительстве и финансировании проекта, согласованные с российской стороной, направлены на ускорение процесса завершения инвестиций.
"Мы ожидаем от Евросоюза, что он не будет препятствовать изменению договора, он соответствует всем европейским правилам и предписаниям о ядерной безопасности. Так что я думаю, что Еврокомиссии будет несложно выдать разрешение на изменение проектов и она в скором времени это сделает", - отметил Сийярто.
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