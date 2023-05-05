https://ria.ru/20230505/vanyushkin-1869911611.html
Автор хита про СВО "Триста тридцать три" выпустил песню ко Дню Победы
Автор хита про СВО "Триста тридцать три" выпустил песню ко Дню Победы - РИА Новости, 05.05.2023
Автор хита про СВО "Триста тридцать три" выпустил песню ко Дню Победы
Автор хита о спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин написал песню "Это мы" ко Дню Победы. Он поделился музыкальным видео на своем YouTube-канале. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:01
2023-05-05T16:01
2023-05-05T16:01
шоубиз
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Автор хита о спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин написал песню "Это мы" ко Дню Победы. Он поделился музыкальным видео на своем YouTube-канале. В песне исполнитель рассказывает о непобежденной России и ее патриотах. Трек сопровождает видеоряд. В нем появляются кадры Великой Отечественной войны, празднования Дня Победы и хроники спецоперации. В комментариях под роликом пользователи поблагодарили Ванюшкина за песню и восхитились его гражданской позицией. Александр Ванюшкин – подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке. После начала спецоперации он отправлял на передовую гуманитарную помощь и давал концерты для российских военнослужащих. Исполнитель обрел популярность после выхода песни "Триста тридцать три", которая стала хитом СВО.Он знал, что у артиллеристов команда "Триста тридцать три" означает "огонь", а уже потом бойцы рассказали ему, что она появилась еще во времена Первой мировой войны. Ванюшкин признавался, что ему поступали угрозы с украинской стороны из-за его композиции.
https://ria.ru/20230119/khit-1845969960.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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день победы, россия, музыка, знаменитости
Шоубиз, День Победы, Россия, Музыка, Знаменитости
Автор хита про СВО "Триста тридцать три" выпустил песню ко Дню Победы
Музыкант из Тамбова Александр Ванюшкин представил в Сети песню "Это мы" ко Дню Победы
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости.
Автор хита о спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин написал песню "Это мы" ко Дню Победы. Он поделился
музыкальным видео на своем YouTube-канале.
В песне исполнитель рассказывает о непобежденной России и ее патриотах. Трек сопровождает видеоряд. В нем появляются кадры Великой Отечественной войны, празднования Дня Победы и хроники спецоперации.
В комментариях под роликом пользователи поблагодарили Ванюшкина за песню и восхитились его гражданской позицией.
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"Александр, вы настоящий наш патриот! Спасибо вам за суперпесню и клип!", "Вы молодец! Песня отличная!", "Благодарю за песню!", "Спасибо!" – отреагировали комментаторы.
Александр Ванюшкин – подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке. После начала спецоперации он отправлял на передовую гуманитарную помощь и давал концерты для российских военнослужащих. Исполнитель обрел популярность после выхода песни "Триста тридцать три", которая стала хитом СВО.
Он знал, что у артиллеристов команда "Триста тридцать три" означает "огонь", а уже потом бойцы рассказали ему, что она появилась еще во времена Первой мировой войны. Ванюшкин признавался, что ему поступали угрозы с украинской стороны из-за его композиции.
Музыкант из Тамбова рассказал о создании хита СВО "Триста тридцать три"