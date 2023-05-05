https://ria.ru/20230505/uspenka-1869800895.html
Жителям тюменской Успенки окажут помощь в пункте временного размещения
Жителям тюменской Успенки окажут помощь в пункте временного размещения - РИА Новости, 05.05.2023
Жителям тюменской Успенки окажут помощь в пункте временного размещения
Пункт временного размещения для жителей села Успенка Тюменской области, где в четверг произошел крупный пожар, развернут в Ушаковской школе, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T00:57
2023-05-05T00:57
2023-05-05T01:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тюменская область
россия
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 5 мая – РИА Новости. Пункт временного размещения для жителей села Успенка Тюменской области, где в четверг произошел крупный пожар, развернут в Ушаковской школе, сообщает ГУМЧС по Тюменской области.В пункте временного размещения подготовлены спальные места, дежурит медработник, организовано питание. Пока там находятся 7 взрослых и 6 детей."В Ушаковской школе (Микрорайон Молодёжный) функционирует пункт временного размещения. Здесь работают психологи МЧС России и оказывают необходимую помощь гражданам", - следует из сообщения.Что касается двух эвакуированных соцучрежений, то, по уточненным данным, 36 постояльцев дома престарелых размещены в учреждениях соцобслуживания либо их забрали родственники, 324 ребенка из психоневрологического дома-интерната пока поселились в центре "Красная гвоздика" и загородных лагерях "Энергетика" и "Дружба-Ямал". Ранее указывалось, что эвакуированы 45 престарелых и 370 детей.В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в селе Успенка. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. По предварительным данным, огнем повреждено 18 строений, в том числе 8 жилых домов. В 19 часов в селе был введен режим ЧС. Ночью пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться в селе еще опасно из-за сильного задымления.
https://ria.ru/20230504/pozhar-1869619988.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тюменская область, россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Тюменская область, Россия, Происшествия
Жителям тюменской Успенки окажут помощь в пункте временного размещения
ГУМЧС по Тюменской области: для жителей села Успенка развернут пункт временного размещения