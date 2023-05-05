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Грекокатолики требуют от украинских властей запрета УПЦ, заявил митрополит - РИА Новости, 05.05.2023
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Религия
 
08:31 05.05.2023 (обновлено: 10:36 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/upts-1869823365.html
Грекокатолики требуют от украинских властей запрета УПЦ, заявил митрополит
Грекокатолики требуют от украинских властей запрета УПЦ, заявил митрополит - РИА Новости, 05.05.2023
Грекокатолики требуют от украинских властей запрета УПЦ, заявил митрополит
Украинская грекокатолическая церковь требует от руководства страны запретить каноническую Украинскую православную церковь, заявил митрополит Запорожский и... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:31
2023-05-05T10:36
религия
украина
константинопольский патриархат
украинская грекокатолическая церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украинская грекокатолическая церковь требует от руководства страны запретить каноническую Украинскую православную церковь, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в интервью сербскому изданию "Поуке". По его словам, именно униаты пролоббировали обращение украинской власти к патриарху Константинопольскому с призывом о даровании томоса. И именно близкие к ним депутаты инициировали целый ворох законопроектов, направленных на ослабление и ликвидацию УПЦ.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.О сближении раскольнической ПЦУ с Украинской грекокатолической церковью (УГКЦ) могут свидетельствовать переговоры о согласовании позиций по реформе церковного календаря, состоявшиеся в конце прошлого года. Уже известно, что УГКЦ с 1 сентября перейдет на григорианский календарь, по которому будет отмечать все праздники, кроме Пасхи и связанных с ней. Одесская епархия ПЦУ, со своей стороны, намерена перейти на новоюлианский календарь, по которому Рождество отмечается 25 декабря.
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украина, константинопольский патриархат, украинская грекокатолическая церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Константинопольский патриархат, Украинская грекокатолическая церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Грекокатолики требуют от украинских властей запрета УПЦ, заявил митрополит

Митрополит Запорожский Лука: идет зачистка УПЦ, чтобы сделать Украину католической страной

© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайтМитрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайт
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Украинская грекокатолическая церковь требует от руководства страны запретить каноническую Украинскую православную церковь, заявил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука в интервью сербскому изданию "Поуке".
По его словам, именно униаты пролоббировали обращение украинской власти к патриарху Константинопольскому с призывом о даровании томоса. И именно близкие к ним депутаты инициировали целый ворох законопроектов, направленных на ослабление и ликвидацию УПЦ.
«

"А сейчас, кстати, глава Украинской грекокатолической церкви открыто требует от высшего политического руководства страны запретить нашу церковь, необоснованно обвиняя ее в том, что она якобы работает против украинского государства. <…> Я считаю, что сейчас действительно идет зачистка, полная зачистка канонического православия на украинских землях, для того чтобы Украину сделать католической страной", — сказал митрополит.

За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. При поддержке властей раскольническая Православная церковь Украины (ПЦУ) проводит рейдерские захваты храмов, националисты и раскольники нападают на духовенство и верующих, у священников, епископов, в храмах и монастырях проходят обыски. В разных регионах местные власти запрещают деятельность церкви, ссылаясь на ее связь с Россией, а в Верховную раду уже внесли законопроект о ее фактическом запрете на Украине.
О сближении раскольнической ПЦУ с Украинской грекокатолической церковью (УГКЦ) могут свидетельствовать переговоры о согласовании позиций по реформе церковного календаря, состоявшиеся в конце прошлого года. Уже известно, что УГКЦ с 1 сентября перейдет на григорианский календарь, по которому будет отмечать все праздники, кроме Пасхи и связанных с ней. Одесская епархия ПЦУ, со своей стороны, намерена перейти на новоюлианский календарь, по которому Рождество отмечается 25 декабря.

Грекокатолическая (униатская) церковь сохраняет православную обрядность, но признает главой римского папу. Она возникла в результате Брестской унии 1595 года, когда часть киевских епископов решила принять католическое учение и перейти в подчинение Риму.

В марте 1946 года Брестская уния была упразднена на территории СССР, а деятельность УГКЦ находилась под запретом до 1990 года.

Сейчас большинство грекокатоликов проживают на западе Украины, однако УГКЦ позиционирует себя как общеукраинская.

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РелигияУкраинаКонстантинопольский патриархатУкраинская грекокатолическая церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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