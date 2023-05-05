Грекокатолики требуют от украинских властей запрета УПЦ, заявил митрополит

Грекокатолическая (униатская) церковь сохраняет православную обрядность, но признает главой римского папу. Она возникла в результате Брестской унии 1595 года, когда часть киевских епископов решила принять католическое учение и перейти в подчинение Риму.

В марте 1946 года Брестская уния была упразднена на территории СССР, а деятельность УГКЦ находилась под запретом до 1990 года.

Сейчас большинство грекокатоликов проживают на западе Украины, однако УГКЦ позиционирует себя как общеукраинская.