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"Зеленского ждет возмездие". Киев перешел красную линию, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870020550.html
"Зеленского ждет возмездие". Киев перешел красную линию, пишут СМИ
"Зеленского ждет возмездие". Киев перешел красную линию, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
"Зеленского ждет возмездие". Киев перешел красную линию, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал опасную эскалацию, совершив атаку на Кремль, сообщило издание Global Times. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:20
2023-05-05T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал опасную эскалацию, совершив атаку на Кремль, сообщило издание Global Times."На этот раз в результате нападения была пересечена негласная красная линия, установленная обеими сторонами", — сказал младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.По мнению аналитиков, эти действия киевского режима могут быть попыткой оказать давление на Москву с целью добиться вывода российских сил с территорий, которые Зеленский считает частью Украины.Однако китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин поделился своим мнением о том, что ответные меры Кремля могут привести к большим потерям украинской армии и снизит ее способность атаковать. Кроме того, нельзя исключать вероятность возмездия против самого Зеленского, подытожил он.
https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Зеленский
"Зеленского ждет возмездие". Киев перешел красную линию, пишут СМИ

Global Times: Украина перешла все красные линии после атаки дронов на Кремль

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал опасную эскалацию, совершив атаку на Кремль, сообщило издание Global Times.
"На этот раз в результате нападения была пересечена негласная красная линия, установленная обеими сторонами", — сказал младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Германии рассказали о главном страхе Зеленского после атаки на Кремль
Вчера, 18:01
По мнению аналитиков, эти действия киевского режима могут быть попыткой оказать давление на Москву с целью добиться вывода российских сил с территорий, которые Зеленский считает частью Украины.
Однако китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин поделился своим мнением о том, что ответные меры Кремля могут привести к большим потерям украинской армии и снизит ее способность атаковать. Кроме того, нельзя исключать вероятность возмездия против самого Зеленского, подытожил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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