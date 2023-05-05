https://ria.ru/20230505/ukraina-1870020550.html

"Зеленского ждет возмездие". Киев перешел красную линию, пишут СМИ

"Зеленского ждет возмездие". Киев перешел красную линию, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023

"Зеленского ждет возмездие". Киев перешел красную линию, пишут СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал опасную эскалацию, совершив атаку на Кремль, сообщило издание Global Times. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:20

2023-05-05T18:20

2023-05-05T18:20

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский спровоцировал опасную эскалацию, совершив атаку на Кремль, сообщило издание Global Times."На этот раз в результате нападения была пересечена негласная красная линия, установленная обеими сторонами", — сказал младший научный сотрудник Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.По мнению аналитиков, эти действия киевского режима могут быть попыткой оказать давление на Москву с целью добиться вывода российских сил с территорий, которые Зеленский считает частью Украины.Однако китайский военный эксперт и телекомментатор Сун Чжунпин поделился своим мнением о том, что ответные меры Кремля могут привести к большим потерям украинской армии и снизит ее способность атаковать. Кроме того, нельзя исключать вероятность возмездия против самого Зеленского, подытожил он.

https://ria.ru/20230505/ukraina-1870013173.html

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html

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в мире, украина, киев, россия, владимир зеленский