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На Украине арестовали иностранного блогера по обвинению в поддержке СВО - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/ukraina-1869989450.html
На Украине арестовали иностранного блогера по обвинению в поддержке СВО
На Украине арестовали иностранного блогера по обвинению в поддержке СВО - РИА Новости, 05.05.2023
На Украине арестовали иностранного блогера по обвинению в поддержке СВО
На Украине арестован иностранный блогер, его обвиняют в поддержке российской военной операции, сообщили в пятницу в Службе безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:17
2023-05-05T17:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Украине арестован иностранный блогер, его обвиняют в поддержке российской военной операции, сообщили в пятницу в Службе безопасности Украины (СБУ). "Служба безопасности собрала доказательную базу на иностранного блогера, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. Задержанному предъявили обвинения в "изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, осуществленное повторно". Суд избрал ему меру пресечения в виду содержания под стражей. Утверждается, что фигурант, имя которого не называется, является гражданином одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове. Его обвиняют в том, что он якобы поддерживал спецоперацию на Украине и снимал видео, на которых пытался заснять лица украинских военных и оскорблял их. Украинское издание "Страна" сообщает, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес является уроженцем США и имеет гражданство Чили. В своих роликах соцсетях он критиковал НАТО, администрацию президента США Джо Байдена, а также Владимира Зеленского.
https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html
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в мире, украина, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
На Украине арестовали иностранного блогера по обвинению в поддержке СВО

СБУ арестовала иностранного блогера по обвинению в поддержке российской спецоперации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Украине арестован иностранный блогер, его обвиняют в поддержке российской военной операции, сообщили в пятницу в Службе безопасности Украины (СБУ).
"Служба безопасности собрала доказательную базу на иностранного блогера, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ.
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Задержанному предъявили обвинения в "изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, осуществленное повторно". Суд избрал ему меру пресечения в виду содержания под стражей.
Утверждается, что фигурант, имя которого не называется, является гражданином одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове. Его обвиняют в том, что он якобы поддерживал спецоперацию на Украине и снимал видео, на которых пытался заснять лица украинских военных и оскорблял их.
Украинское издание "Страна" сообщает, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес является уроженцем США и имеет гражданство Чили. В своих роликах соцсетях он критиковал НАТО, администрацию президента США Джо Байдена, а также Владимира Зеленского.
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