https://ria.ru/20230505/ukraina-1869989450.html

На Украине арестовали иностранного блогера по обвинению в поддержке СВО

На Украине арестовали иностранного блогера по обвинению в поддержке СВО - РИА Новости, 05.05.2023

На Украине арестовали иностранного блогера по обвинению в поддержке СВО

На Украине арестован иностранный блогер, его обвиняют в поддержке российской военной операции, сообщили в пятницу в Службе безопасности Украины (СБУ). РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:17

2023-05-05T17:17

2023-05-05T17:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

россия

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152199/48/1521994846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfcf2ad5dd569c053282eab4246bd4de.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. На Украине арестован иностранный блогер, его обвиняют в поддержке российской военной операции, сообщили в пятницу в Службе безопасности Украины (СБУ). "Служба безопасности собрала доказательную базу на иностранного блогера, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале СБУ. Задержанному предъявили обвинения в "изготовлении и распространении материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, осуществленное повторно". Суд избрал ему меру пресечения в виду содержания под стражей. Утверждается, что фигурант, имя которого не называется, является гражданином одной из стран Латинской Америки, но уже несколько лет проживает в Харькове. Его обвиняют в том, что он якобы поддерживал спецоперацию на Украине и снимал видео, на которых пытался заснять лица украинских военных и оскорблял их. Украинское издание "Страна" сообщает, что речь, вероятно, идет о Гонсало Лире. По информации из открытых источников, Гонсало Анхель Кинтилио Лира Лопес является уроженцем США и имеет гражданство Чили. В своих роликах соцсетях он критиковал НАТО, администрацию президента США Джо Байдена, а также Владимира Зеленского.

https://ria.ru/20230403/podolyaka-1862746348.html

https://ria.ru/20230310/sbu-1857078716.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр