https://ria.ru/20230505/ucheniya-1870008443.html

НАТО провела учения на фоне опасений удара России, пишут СМИ

НАТО провела учения на фоне опасений удара России, пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023

НАТО провела учения на фоне опасений удара России, пишут СМИ

Страны НАТО провели военные учения Dynamic Mongoose из-за опасений, что Россия ведет наблюдение за важнейшими подводными объектами ЕС и США, передает агентство... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:52

2023-05-05T17:52

2023-05-05T18:41

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Страны НАТО провели военные учения Dynamic Mongoose из-за опасений, что Россия ведет наблюдение за важнейшими подводными объектами ЕС и США, передает агентство Bloomberg. "Асимметричная угроза подводных лодок заключается в их скрытности, в том, что другие страны, как правило, не знают, где они действуют... Для нас важно обучать членов альянса тому, как понимать обстановку, которую подводные лодки будут пытаться использовать, чтобы оставаться незамеченными", — приводит издание заявление контр-адмирала ВМС США и командующего подводными лодками альянса Стивена Мака.По данным СМИ, учения проходили с 24 апреля в Фареро-Исландском рубеже, через который "российские суда должны проходить, чтобы попасть в Атлантический океан".Во время маневров 12 стран-членов альянса, включая Соединенные Штаты, Канаду, Испанию и Португалию, объединили морские патрульные самолеты, надводные корабли и дружественные подводные лодки для поиска подводных лодок, уточняется в материале.Как сообщило в среду издание Politico со ссылкой на помощника генсека НАТО по разведке и безопасности Дэвида Каттлера, военный блок опасается, что Россия якобы может нанести удар по критически важной инфраструктуре в Европе и Северной Америке из-за конфликта на Украине. Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва в течение 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а НАТО тем временем неуклонно расширяется и приближается к российским границам.

https://ria.ru/20230502/konflikt-1869273313.html

https://ria.ru/20230425/lavrov-1867736327.html

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европа

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в мире, россия, нато, европа, сша, евросоюз, канада, владимир путин