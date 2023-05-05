https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869826759.html

Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве восьми человек в Сербии

Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве восьми человек в Сербии - РИА Новости, 05.05.2023

Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве восьми человек в Сербии

Жители муниципалитета Младеновац в Сербии - соседи подозреваемого в стрельбе и убийстве 8 человек - охарактеризовали его "проблемным" молодым человеком,... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:03

2023-05-05T09:03

2023-05-05T09:03

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сербия

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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Жители муниципалитета Младеновац в Сербии - соседи подозреваемого в стрельбе и убийстве 8 человек - охарактеризовали его "проблемным" молодым человеком, передает Радио и телевидение Сербии. По данным СМИ, в ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. По словам свидетелей, когда он открыл огонь, они сидели на лавочке и разговаривали. Вместе с ними пострадали и оказавшиеся рядом знакомые. Подозреваемый продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В регионе объявлен план "Вихрь". Полиция оцепила район, вокруг собрались взволнованные родственники и местные жители. СМИ опубликовали фотографии нападавшего в соцсетях - он спортивный, аккуратно подстриженный, с улыбкой. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой террористическим актом. Свыше 600 сотрудников МВД задействованы в поисках подозреваемого. В воздух подняты вертолеты и беспилотники. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.

https://ria.ru/20230504/shkola-1869746211.html

https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html

сербия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия