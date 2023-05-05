https://ria.ru/20230505/ubiystvo-1869826759.html
Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве восьми человек в Сербии
Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве восьми человек в Сербии - РИА Новости, 05.05.2023
Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве восьми человек в Сербии
Жители муниципалитета Младеновац в Сербии - соседи подозреваемого в стрельбе и убийстве 8 человек - охарактеризовали его "проблемным" молодым человеком,... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:03
2023-05-05T09:03
2023-05-05T09:03
в мире
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568692535_0:348:3021:2047_1920x0_80_0_0_70388ff85f757b126671dadc4768fdbf.jpg
БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Жители муниципалитета Младеновац в Сербии - соседи подозреваемого в стрельбе и убийстве 8 человек - охарактеризовали его "проблемным" молодым человеком, передает Радио и телевидение Сербии. По данным СМИ, в ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. По словам свидетелей, когда он открыл огонь, они сидели на лавочке и разговаривали. Вместе с ними пострадали и оказавшиеся рядом знакомые. Подозреваемый продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В регионе объявлен план "Вихрь". Полиция оцепила район, вокруг собрались взволнованные родственники и местные жители. СМИ опубликовали фотографии нападавшего в соцсетях - он спортивный, аккуратно подстриженный, с улыбкой. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой террористическим актом. Свыше 600 сотрудников МВД задействованы в поисках подозреваемого. В воздух подняты вертолеты и беспилотники. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
https://ria.ru/20230504/shkola-1869746211.html
https://ria.ru/20230503/politsiya-1869421586.html
сербия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568692535_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_772933f7a7ddee90bd1b84491e4dac95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сербия
Соседи рассказали о подозреваемом в убийстве восьми человек в Сербии
РТВ Сербии: соседи подозреваемого в убийстве восьми человек мужчины назвали его проблемным
БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости.
Жители муниципалитета Младеновац в Сербии - соседи подозреваемого в стрельбе и убийстве 8 человек - охарактеризовали его "проблемным" молодым человеком, передает Радио и телевидение Сербии
.
По данным СМИ, в ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру.
«
"Нападавший, по словам местных жителей, известен как проблемный молодой человек, родом из соседнего села Доня Дубона", - передает Радио и телевидение Сербии.
По словам свидетелей, когда он открыл огонь, они сидели на лавочке и разговаривали. Вместе с ними пострадали и оказавшиеся рядом знакомые.
Подозреваемый продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В регионе объявлен план "Вихрь".
Полиция оцепила район, вокруг собрались взволнованные родственники и местные жители.
В Белграде девочка ранила ножом учительницу и ученика, пишут СМИ
СМИ опубликовали фотографии нападавшего в соцсетях - он спортивный, аккуратно подстриженный, с улыбкой.
Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал нападение со стрельбой террористическим актом. Свыше 600 сотрудников МВД задействованы в поисках подозреваемого. В воздух подняты вертолеты и беспилотники. Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи, где проходят лечение пострадавшие.
Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
Школьник, открывший стрельбу в Белграде, месяц планировал нападение