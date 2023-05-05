https://ria.ru/20230505/turtsiya-1870071734.html

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолета Пашиняна

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолета Пашиняна - РИА Новости, 05.05.2023

Турция закрыла свое воздушное пространство для самолета Пашиняна

Турция закрыла свое воздушное для полетов самолетов VIP-персон Армении, в том числе борта премьер-министра Никола Пашиняна, в третьи страны, сообщил глава МИД... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:21

2023-05-05T21:21

2023-05-05T23:25

в мире

турция

армения

ереван

никол пашинян

мевлют чавушоглу

дашнакцутюн

пачэс

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АНКАРА, 5 мая — РИА Новости. Турция закрыла свое воздушное для полетов самолетов VIP-персон Армении, в том числе борта премьер-министра Никола Пашиняна, в третьи страны, сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью 24TV.В конце апреля Анкара аннулировала выданное армянской авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу. В среду Чавушоглу подтвердил, что Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов, не исключив принятия новых мер. Министр объяснил это решение установкой в Ереване памятника участникам операции "Немезис", которых он назвал "террористами, убивавшими турецких граждан и дипломатов".Монумент в столице Армении открыли 25 апреля. Он посвящен событиям 20-х годов прошлого века, когда были убиты несколько лидеров Османской империи, в том числе министр внутренних дел Талаат-паша — главный вдохновитель депортации армян 1915 года.

https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html

турция

армения

ереван

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в мире, турция, армения, ереван, никол пашинян, мевлют чавушоглу, дашнакцутюн, пачэс