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Турция закрыла свое воздушное пространство для самолета Пашиняна - РИА Новости, 05.05.2023
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21:21 05.05.2023 (обновлено: 23:25 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/turtsiya-1870071734.html
Турция закрыла свое воздушное пространство для самолета Пашиняна
Турция закрыла свое воздушное пространство для самолета Пашиняна - РИА Новости, 05.05.2023
Турция закрыла свое воздушное пространство для самолета Пашиняна
Турция закрыла свое воздушное для полетов самолетов VIP-персон Армении, в том числе борта премьер-министра Никола Пашиняна, в третьи страны, сообщил глава МИД... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:21
2023-05-05T23:25
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ереван
никол пашинян
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АНКАРА, 5 мая — РИА Новости. Турция закрыла свое воздушное для полетов самолетов VIP-персон Армении, в том числе борта премьер-министра Никола Пашиняна, в третьи страны, сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью 24TV.В конце апреля Анкара аннулировала выданное армянской авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу. В среду Чавушоглу подтвердил, что Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов, не исключив принятия новых мер. Министр объяснил это решение установкой в Ереване памятника участникам операции "Немезис", которых он назвал "террористами, убивавшими турецких граждан и дипломатов".Монумент в столице Армении открыли 25 апреля. Он посвящен событиям 20-х годов прошлого века, когда были убиты несколько лидеров Османской империи, в том числе министр внутренних дел Талаат-паша — главный вдохновитель депортации армян 1915 года.
https://ria.ru/20230503/armeniya-1869432238.html
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в мире, турция, армения, ереван, никол пашинян, мевлют чавушоглу, дашнакцутюн, пачэс
В мире, Турция, Армения, Ереван, Никол Пашинян, Мевлют Чавушоглу, Дашнакцутюн, ПАЧЭС
Турция закрыла свое воздушное пространство для самолета Пашиняна

Турция закрыла свое воздушное пространство для полетов VIP-персон Армении в третьи страны

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АНКАРА, 5 мая — РИА Новости. Турция закрыла свое воздушное для полетов самолетов VIP-персон Армении, в том числе борта премьер-министра Никола Пашиняна, в третьи страны, сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью 24TV.
«

"Каждый день совершались полеты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли. Закрыли и для VIP-персон, пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолета Пашиняна. Только спикер армянского парламента приезжал на заседание ПАЧЭС (в Анкаре. — Прим. ред.), мы принимали саммит, поэтому невозможно было закрыть (воздушное пространство. — Прим. ред.) для члена организации", — отметил дипломат.

В конце апреля Анкара аннулировала выданное армянской авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу.
В среду Чавушоглу подтвердил, что Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов, не исключив принятия новых мер. Министр объяснил это решение установкой в Ереване памятника участникам операции "Немезис", которых он назвал "террористами, убивавшими турецких граждан и дипломатов".
Монумент в столице Армении открыли 25 апреля. Он посвящен событиям 20-х годов прошлого века, когда были убиты несколько лидеров Османской империи, в том числе министр внутренних дел Талаат-паша — главный вдохновитель депортации армян 1915 года.
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В миреТурцияАрменияЕреванНикол ПашинянМевлют ЧавушоглуДашнакцутюнПАЧЭС
 
 
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