Турция закрыла свое воздушное пространство для самолета Пашиняна
Турция закрыла свое воздушное пространство для полетов VIP-персон Армении в третьи страны
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 5 мая — РИА Новости. Турция закрыла свое воздушное для полетов самолетов VIP-персон Армении, в том числе борта премьер-министра Никола Пашиняна, в третьи страны, сообщил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в интервью 24TV.
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"Каждый день совершались полеты через воздушное пространство Турции. Теперь мы закрыли. Закрыли и для VIP-персон, пусть на нас не обижаются. Закрыли и для самолета Пашиняна. Только спикер армянского парламента приезжал на заседание ПАЧЭС (в Анкаре. — Прим. ред.), мы принимали саммит, поэтому невозможно было закрыть (воздушное пространство. — Прим. ред.) для члена организации", — отметил дипломат.
В конце апреля Анкара аннулировала выданное армянской авиакомпании FlyOne Armenia разрешение на использование турецкого воздушного пространства при выполнении рейсов в Европу.
В среду Чавушоглу подтвердил, что Турция закрыла воздушное пространство для армянских самолетов, не исключив принятия новых мер. Министр объяснил это решение установкой в Ереване памятника участникам операции "Немезис", которых он назвал "террористами, убивавшими турецких граждан и дипломатов".
Монумент в столице Армении открыли 25 апреля. Он посвящен событиям 20-х годов прошлого века, когда были убиты несколько лидеров Османской империи, в том числе министр внутренних дел Талаат-паша — главный вдохновитель депортации армян 1915 года.