https://ria.ru/20230505/trevoga-1870051285.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 05.05.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога вновь объявлена вечером в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:37

2023-05-05T19:37

2023-05-05T19:37

специальная военная операция на украине

харьковская область

киев

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушная тревога вновь объявлена вечером в пятницу в Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ведомства, в указанных регионах тревога прозвучала практически одновременно в 19.14 (совпадает с мск). Ранее в пятницу воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей на севере, востоке и юге Украины. Согласно онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, тревога звучит в Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях ДНР, частях Запорожской и Херсонской областей. Позже тревога была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

киев

украина

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харьковская область, киев, украина, вооруженные силы рф