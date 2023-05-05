https://ria.ru/20230505/tovary-1870065714.html

В России разрешили вводить товары в оборот в новых регионах без маркировки

В России разрешили вводить товары в оборот в новых регионах без маркировки - РИА Новости, 05.05.2023

В России разрешили вводить товары в оборот в новых регионах без маркировки

Правительство России разрешило введение в оборот товаров без маркировки на территории новых регионов до 1 апреля 2025 года, соответствующее постановление... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:35

2023-05-05T20:35

2023-05-05T21:12

россия

экономика

екатерина приезжева

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Правительство России разрешило введение в оборот товаров без маркировки на территории новых регионов до 1 апреля 2025 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."До 1 апреля 2025 года на территориях новых субъектов Российской Федерации ввод товаров и (или) оборот, и (или) вывод из оборота товаров могут осуществляться без маркировки средствами идентификации таких товаров и соответствующей передачи сведений в информационную систему мониторинга", - говорится в тексте постановления.Отмечается, что при этом ввод в оборот табачной и никотиносодержащей продукции без маркировки возможен до 1 января 2024 года.По словам замминистра промышленности и торговли РФ Екатерины Приезжевой, данное постановление было разработано в целях интеграции действующих обязательных требований по маркировке без введения избыточных обязанностей, запретов или ограничений для компаний."Во время действия переходного периода организации смогут зарегистрироваться в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, получить усиленную квалифицированную подпись, приобрести соответствующую требованиям российского законодательства контрольно-кассовую технику и выполнить ряд других подготовительных мероприятий для комфортного и бесшовного перехода к соблюдению обязательных требований по маркировке", - подчеркнула она.До этого, в конце декабря, Минпромторг РФ предложил установить переходный период для запуска цифровой маркировки товаров в новых регионах России.Система цифровой маркировки была введена в России в 2019 году. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты, пиво в кегах, электронные средства доставки никотина и жидкости для них. В настоящее время также проводится эксперимент по маркировке медицинских изделий и икры.

https://ria.ru/20230428/nasledstvo-1868472606.html

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россия, экономика, екатерина приезжева, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)