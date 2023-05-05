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Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль
Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023
Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль
Ряд стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, в том числе глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля, сообщил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:25
2023-05-05T11:25
2023-05-05T11:25
в мире
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сергей лавров
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шос
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Ряд стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, в том числе глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
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в мире, пакистан, россия, сергей лавров, билавал бхутто зардари, шос
В мире, Пакистан, Россия, Сергей Лавров, Билавал Бхутто Зардари, ШОС
Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль
Глава МИД Лавров: ряд коллег по ШОС осудили теракт с дронами против Кремля