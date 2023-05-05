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Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023
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11:25 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/terakt-1869857860.html
Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль
Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023
Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль
Ряд стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, в том числе глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля, сообщил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:25
2023-05-05T11:25
в мире
пакистан
россия
сергей лавров
билавал бхутто зардари
шос
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Ряд стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, в том числе глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
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в мире, пакистан, россия, сергей лавров, билавал бхутто зардари, шос
В мире, Пакистан, Россия, Сергей Лавров, Билавал Бхутто Зардари, ШОС
Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль

Глава МИД Лавров: ряд коллег по ШОС осудили теракт с дронами против Кремля

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня
Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Купол Сената и Сенатская башня. Архивное фото
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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Ряд стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, в том числе глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Что касается теракта над Кремлем и собственно над резиденцией главы государства, все наши оценки были изложены. Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали свое осуждению. В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и высказал надежду на скорейшее установление истины и определение виновных", - сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Вчера, 04:45
 
В миреПакистанРоссияСергей ЛавровБилавал Бхутто ЗардариШОС
 
 
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