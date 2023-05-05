https://ria.ru/20230505/terakt-1869857860.html

Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль

Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль - РИА Новости, 05.05.2023

Лавров сообщил, что ряд коллег по ШОС осудили атаку беспилотников на Кремль

Ряд стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, в том числе глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля, сообщил... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T11:25

2023-05-05T11:25

2023-05-05T11:25

в мире

пакистан

россия

сергей лавров

билавал бхутто зардари

шос

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ПАНАДЖИ (Индия), 5 мая - РИА Новости. Ряд стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, в том числе глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари, осудили теракт с дронами против Кремля, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

https://ria.ru/20230505/kuba-1869811509.html

пакистан

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в мире, пакистан, россия, сергей лавров, билавал бхутто зардари, шос