https://ria.ru/20230505/stroyotkhody-1869979391.html

Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО

Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО - РИА Новости, 05.05.2023

Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО

Более 10 миллионов рублей штрафов за незаконную перевозку строительных отходов выставлено компаниям Подмосковья по итогам апреля, сообщила пресс-служба главного РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:09

2023-05-05T17:09

2023-05-05T17:16

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

одинцово

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Более 10 миллионов рублей штрафов за незаконную перевозку строительных отходов выставлено компаниям Подмосковья по итогам апреля, сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий региона.Согласно нормативам, вывоз строительных отходов сноса и грунта осуществляется только после процедуры оформления специальных талонов ОССиГ. При игнорировании требования, нарушители могут быть оштрафованы с помощью системы видеонаблюдения на дорогах региона."В апреле сумма штрафов за незаконное перемещение отходов строительства, сноса и грунта составила 10,2 миллиона рублей",- приводятся в сообщении слова главы управления Светланы Аиповой.Больше всего транспортных средств без разрешительного талона было выявлено в городском округе Одинцово – 81 случай, штрафы выписаны на общую сумму 3,1 миллиона рублей.

https://ria.ru/20220913/narusheniya-1816449609.html

московская область (подмосковье)

одинцово

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), одинцово