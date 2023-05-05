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Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО
Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО - РИА Новости, 05.05.2023
Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО
Более 10 миллионов рублей штрафов за незаконную перевозку строительных отходов выставлено компаниям Подмосковья по итогам апреля, сообщила пресс-служба главного РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:09
2023-05-05T17:09
2023-05-05T17:16
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Более 10 миллионов рублей штрафов за незаконную перевозку строительных отходов выставлено компаниям Подмосковья по итогам апреля, сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий региона.Согласно нормативам, вывоз строительных отходов сноса и грунта осуществляется только после процедуры оформления специальных талонов ОССиГ. При игнорировании требования, нарушители могут быть оштрафованы с помощью системы видеонаблюдения на дорогах региона."В апреле сумма штрафов за незаконное перемещение отходов строительства, сноса и грунта составила 10,2 миллиона рублей",- приводятся в сообщении слова главы управления Светланы Аиповой.Больше всего транспортных средств без разрешительного талона было выявлено в городском округе Одинцово – 81 случай, штрафы выписаны на общую сумму 3,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220913/narusheniya-1816449609.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), одинцово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Более 10 миллионов рублей штрафов за незаконную перевозку строительных отходов выставлено компаниям Подмосковья по итогам апреля, сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий региона.
Согласно нормативам, вывоз строительных отходов сноса и грунта осуществляется только после процедуры оформления специальных талонов ОССиГ. При игнорировании требования, нарушители могут быть оштрафованы с помощью системы видеонаблюдения на дорогах региона.
"В апреле сумма штрафов за незаконное перемещение отходов строительства, сноса и грунта составила 10,2 миллиона рублей",- приводятся в сообщении слова главы управления Светланы Аиповой.
Больше всего транспортных средств без разрешительного талона было выявлено в городском округе Одинцово
– 81 случай, штрафы выписаны на общую сумму 3,1 миллиона рублей.
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