Рейтинг@Mail.ru
Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:09 05.05.2023 (обновлено: 17:16 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/stroyotkhody-1869979391.html
Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО
Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО - РИА Новости, 05.05.2023
Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО
Более 10 миллионов рублей штрафов за незаконную перевозку строительных отходов выставлено компаниям Подмосковья по итогам апреля, сообщила пресс-служба главного РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:09
2023-05-05T17:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
одинцово
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869987262_0:336:960:876_1920x0_80_0_0_c0202bccb56ec1365d038fba5a7a44e2.jpg
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Более 10 миллионов рублей штрафов за незаконную перевозку строительных отходов выставлено компаниям Подмосковья по итогам апреля, сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий региона.Согласно нормативам, вывоз строительных отходов сноса и грунта осуществляется только после процедуры оформления специальных талонов ОССиГ. При игнорировании требования, нарушители могут быть оштрафованы с помощью системы видеонаблюдения на дорогах региона."В апреле сумма штрафов за незаконное перемещение отходов строительства, сноса и грунта составила 10,2 миллиона рублей",- приводятся в сообщении слова главы управления Светланы Аиповой.Больше всего транспортных средств без разрешительного талона было выявлено в городском округе Одинцово – 81 случай, штрафы выписаны на общую сумму 3,1 миллиона рублей.
https://ria.ru/20220913/narusheniya-1816449609.html
московская область (подмосковье)
одинцово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869987262_0:302:960:1022_1920x0_80_0_0_efdef63e0a2e6593647f66edfbc13919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), одинцово
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово

Более 10 млн рублей штрафов за перевозку стройотходов выписали в МО

© Фото : главное управление содержания территорий Московской областиПроверки перевозчиков отходов строительства
Проверки перевозчиков отходов строительства - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : главное управление содержания территорий Московской области
Проверки перевозчиков отходов строительства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Более 10 миллионов рублей штрафов за незаконную перевозку строительных отходов выставлено компаниям Подмосковья по итогам апреля, сообщила пресс-служба главного управления содержания территорий региона.
Согласно нормативам, вывоз строительных отходов сноса и грунта осуществляется только после процедуры оформления специальных талонов ОССиГ. При игнорировании требования, нарушители могут быть оштрафованы с помощью системы видеонаблюдения на дорогах региона.
"В апреле сумма штрафов за незаконное перемещение отходов строительства, сноса и грунта составила 10,2 миллиона рублей",- приводятся в сообщении слова главы управления Светланы Аиповой.
Больше всего транспортных средств без разрешительного талона было выявлено в городском округе Одинцово – 81 случай, штрафы выписаны на общую сумму 3,1 миллиона рублей.
Установка камеры для выявления нарушений правил перехода на ж/д станции Подмосковья - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Более тысячи нарушений при переходе ж/д путей выявили камеры в Подмосковье
13 сентября 2022, 13:20
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Одинцово
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала