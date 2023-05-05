https://ria.ru/20230505/ssha-1869805572.html

Американские сенаторы озадачились трансвеститом в рекламе ВМС США

Американские сенаторы озадачились трансвеститом в рекламе ВМС США - РИА Новости, 05.05.2023

Американские сенаторы озадачились трансвеститом в рекламе ВМС США

Группа сенаторов-республиканцев направила запрос руководству американских ВМС относительно артиста-трансвестита, который был задействован для привлечения на... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T01:48

2023-05-05T01:48

2023-05-05T02:19

в мире

марко рубио

тед круз (сенатор от штата техас)

военно-морские силы сша

tiktok

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев направила запрос руководству американских ВМС относительно артиста-трансвестита, который был задействован для привлечения на службу молодых добровольцев. Программа "Цифровой посол", в которой принимал участие старшина ВМС США и по совместительству артист, выступающий в женских костюмах, Джошуа Келли, известный в интернете под сценическим псевдонимом "Гарпия Дэниэлс", проходила с октября по март. Соответствующие ролики размещались в TikTok. "Хотя мы понимаем важность социальных сетей для современного рекрутинга, мы обеспокоены как продвижением запрещенного приложения, так и поведением, которое многие считают неуместным на профессиональном рабочем месте", - написали сенаторы в письме на имя министра ВМС США Карлоса Дель Торо, копию которого публикует телеканал Fox News. Письмо подписали 14 сенаторов, в том числе такие видные республиканцы как Марко Рубио и Тед Круз. Сенаторы отмечают, что в их обязанности входит надзор и определение возможных законодательных мер в связи с кризисом набора в ВМС и программой "Цифровой посол". "Где ВМС проводит черту в продвижении личной деятельности своих инфлюэнсеров? Будет ли ВМС привлекать экзотических танцовщиц, чтобы привлечь внимание возможных новобранцев? Такая деятельность не совместима с популяризацией вооруженных сил США", - говорится в письме. В письме содержится просьба предоставить информацию о статусе пилотной программы ВМС, о размере потраченного на нее федерального финансирования и о том, предлагалась ли ее участникам компенсация или специальные стимулы. Ранее представитель флота заявлял, что ВМС не платили Келли и кому-либо еще за работу цифровыми послами ВМС. Он также сообщил, что пилотный проект завершен, и сейчас ВМС оценивают программу и то, как она будет работать в будущем. Телеканал сообщает, что кампания по популяризации службы среди молодежи проходила на фоне кризиса с набором добровольцев в американскую армию.

https://ria.ru/20230301/pol-1855218785.html

https://ria.ru/20230502/rekruty-1869262801.html

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в мире, марко рубио, тед круз (сенатор от штата техас), военно-морские силы сша, tiktok, вооруженные силы сша