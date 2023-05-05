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Американские сенаторы озадачились трансвеститом в рекламе ВМС США - РИА Новости, 05.05.2023
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01:48 05.05.2023 (обновлено: 02:19 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/ssha-1869805572.html
Американские сенаторы озадачились трансвеститом в рекламе ВМС США
Американские сенаторы озадачились трансвеститом в рекламе ВМС США - РИА Новости, 05.05.2023
Американские сенаторы озадачились трансвеститом в рекламе ВМС США
Группа сенаторов-республиканцев направила запрос руководству американских ВМС относительно артиста-трансвестита, который был задействован для привлечения на... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T01:48
2023-05-05T02:19
в мире
марко рубио
тед круз (сенатор от штата техас)
военно-морские силы сша
tiktok
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев направила запрос руководству американских ВМС относительно артиста-трансвестита, который был задействован для привлечения на службу молодых добровольцев. Программа "Цифровой посол", в которой принимал участие старшина ВМС США и по совместительству артист, выступающий в женских костюмах, Джошуа Келли, известный в интернете под сценическим псевдонимом "Гарпия Дэниэлс", проходила с октября по март. Соответствующие ролики размещались в TikTok. "Хотя мы понимаем важность социальных сетей для современного рекрутинга, мы обеспокоены как продвижением запрещенного приложения, так и поведением, которое многие считают неуместным на профессиональном рабочем месте", - написали сенаторы в письме на имя министра ВМС США Карлоса Дель Торо, копию которого публикует телеканал Fox News. Письмо подписали 14 сенаторов, в том числе такие видные республиканцы как Марко Рубио и Тед Круз. Сенаторы отмечают, что в их обязанности входит надзор и определение возможных законодательных мер в связи с кризисом набора в ВМС и программой "Цифровой посол". "Где ВМС проводит черту в продвижении личной деятельности своих инфлюэнсеров? Будет ли ВМС привлекать экзотических танцовщиц, чтобы привлечь внимание возможных новобранцев? Такая деятельность не совместима с популяризацией вооруженных сил США", - говорится в письме. В письме содержится просьба предоставить информацию о статусе пилотной программы ВМС, о размере потраченного на нее федерального финансирования и о том, предлагалась ли ее участникам компенсация или специальные стимулы. Ранее представитель флота заявлял, что ВМС не платили Келли и кому-либо еще за работу цифровыми послами ВМС. Он также сообщил, что пилотный проект завершен, и сейчас ВМС оценивают программу и то, как она будет работать в будущем. Телеканал сообщает, что кампания по популяризации службы среди молодежи проходила на фоне кризиса с набором добровольцев в американскую армию.
https://ria.ru/20230301/pol-1855218785.html
https://ria.ru/20230502/rekruty-1869262801.html
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в мире, марко рубио, тед круз (сенатор от штата техас), военно-морские силы сша, tiktok, вооруженные силы сша
В мире, Марко Рубио, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Военно-морские силы США, TikTok, Вооруженные силы США
Американские сенаторы озадачились трансвеститом в рекламе ВМС США

Группа сенаторов направила запрос по поводу трансвестита, привлекавшего рекрутов в ВМС США

© Fotolia / Maik DörfertМужчина красит губы
Мужчина красит губы - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Fotolia / Maik Dörfert
Мужчина красит губы. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Группа сенаторов-республиканцев направила запрос руководству американских ВМС относительно артиста-трансвестита, который был задействован для привлечения на службу молодых добровольцев.
Программа "Цифровой посол", в которой принимал участие старшина ВМС США и по совместительству артист, выступающий в женских костюмах, Джошуа Келли, известный в интернете под сценическим псевдонимом "Гарпия Дэниэлс", проходила с октября по март. Соответствующие ролики размещались в TikTok.
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"Хотя мы понимаем важность социальных сетей для современного рекрутинга, мы обеспокоены как продвижением запрещенного приложения, так и поведением, которое многие считают неуместным на профессиональном рабочем месте", - написали сенаторы в письме на имя министра ВМС США Карлоса Дель Торо, копию которого публикует телеканал Fox News. Письмо подписали 14 сенаторов, в том числе такие видные республиканцы как Марко Рубио и Тед Круз.
Сенаторы отмечают, что в их обязанности входит надзор и определение возможных законодательных мер в связи с кризисом набора в ВМС и программой "Цифровой посол".
"Где ВМС проводит черту в продвижении личной деятельности своих инфлюэнсеров? Будет ли ВМС привлекать экзотических танцовщиц, чтобы привлечь внимание возможных новобранцев? Такая деятельность не совместима с популяризацией вооруженных сил США", - говорится в письме.
В письме содержится просьба предоставить информацию о статусе пилотной программы ВМС, о размере потраченного на нее федерального финансирования и о том, предлагалась ли ее участникам компенсация или специальные стимулы.
Ранее представитель флота заявлял, что ВМС не платили Келли и кому-либо еще за работу цифровыми послами ВМС. Он также сообщил, что пилотный проект завершен, и сейчас ВМС оценивают программу и то, как она будет работать в будущем. Телеканал сообщает, что кампания по популяризации службы среди молодежи проходила на фоне кризиса с набором добровольцев в американскую армию.
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