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Замглавы МИД призвал США образумиться
Замглавы МИД призвал США образумиться - РИА Новости, 05.05.2023
Замглавы МИД призвал США образумиться
В Москве считают необъяснимым то, с какой злостью США действуют в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T00:00
2023-05-05T00:00
2023-05-05T00:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве считают необъяснимым то, с какой злостью США действуют в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я хочу подчеркнуть: необъяснимо то, с какой злостью, с какой ненавистью к России действует Вашингтон в ситуации, когда, по большому счету, настал момент подумать о собственной безопасности, а не только о том, что происходит на полях боестолкновений на Украине и на территории новых субъектов РФ. Подумать не только о том, как "консолидировать" западный лагерь еще больше на антироссийской, да и антикитайской платформе, а озаботиться более насущными вещами", - заявил Рябков в эфире Первого канала. "Мы призываем их образумиться", - добавил замминистра.
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россия, сергей рябков, сша, в мире
Россия, Сергей Рябков, США, В мире
Замглавы МИД призвал США образумиться
Замглавы МИД Рябков призвал США образумиться по отношению к России