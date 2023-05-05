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Замглавы МИД призвал США образумиться

Замглавы МИД призвал США образумиться - РИА Новости, 05.05.2023

Замглавы МИД призвал США образумиться

В Москве считают необъяснимым то, с какой злостью США действуют в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T00:00

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россия

сергей рябков

сша

в мире

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Москве считают необъяснимым то, с какой злостью США действуют в отношении России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я хочу подчеркнуть: необъяснимо то, с какой злостью, с какой ненавистью к России действует Вашингтон в ситуации, когда, по большому счету, настал момент подумать о собственной безопасности, а не только о том, что происходит на полях боестолкновений на Украине и на территории новых субъектов РФ. Подумать не только о том, как "консолидировать" западный лагерь еще больше на антироссийской, да и антикитайской платформе, а озаботиться более насущными вещами", - заявил Рябков в эфире Первого канала. "Мы призываем их образумиться", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20230503/sanktsii-1869318528.html

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россия, сергей рябков, сша, в мире