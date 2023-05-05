https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870075867.html
Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях
Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях - РИА Новости, 05.05.2023
Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях
Российские военные улучшили позиции на трех направлениях, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:10
2023-05-05T22:10
2023-05-05T22:18
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на трех направлениях, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Кроме того, Пушилин заверил, что ВСУ скоро ждут "сюрпризы".В конце апреля российские военные в Марьинке сообщили, что близки к полному выдавливанию сил противника из города, занимающего несколько кварталов в населенном пункте.Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869939843.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин, Денис Пушилин
Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях