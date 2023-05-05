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Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 05.05.2023 (обновлено: 22:18 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870075867.html
Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях
Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях - РИА Новости, 05.05.2023
Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях
Российские военные улучшили позиции на трех направлениях, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:10
2023-05-05T22:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
владимир путин
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на трех направлениях, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.Кроме того, Пушилин заверил, что ВСУ скоро ждут "сюрпризы".В конце апреля российские военные в Марьинке сообщили, что близки к полному выдавливанию сил противника из города, занимающего несколько кварталов в населенном пункте.Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869939843.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, владимир путин, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Владимир Путин, Денис Пушилин
Российские военные улучшили позиции на нескольких направлениях

Пушилин: ВС России улучшили позиции на Марьинском, Авдеевском и Дзержинском направлениях

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации
Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа самоходной артиллерийской установки "Акация" ВС РФ на позициях в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая — РИА Новости. Российские военные улучшили позиции на трех направлениях, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«

"Пока 1-й армейский корпус ДНР продолжает двигаться вперед. Улучшение позиций на марьинском, авдеевском, дзержинском направлениях", — написал он.

Кроме того, Пушилин заверил, что ВСУ скоро ждут "сюрпризы".
В конце апреля российские военные в Марьинке сообщили, что близки к полному выдавливанию сил противника из города, занимающего несколько кварталов в населенном пункте.
Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрела Донецка.
В конце марта бывший командир роты одного из украинских подразделений Евгений Дикий заявил, что российские войска используют в Авдеевке успешный опыт, полученный под Артемовском, — окружают город и отрезают его от снабжения. По словам Дикого, населенный пункт уже наполовину находится в кольце.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаВладимир ПутинДенис Пушилин
 
 
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