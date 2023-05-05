Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 5 мая: уничтожен путь для подвоза резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:52 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870072513.html
Спецоперация, 5 мая: уничтожен путь для подвоза резервов ВСУ в Артемовск
Спецоперация, 5 мая: уничтожен путь для подвоза резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости, 05.05.2023
Спецоперация, 5 мая: уничтожен путь для подвоза резервов ВСУ в Артемовск
В районе населенного пункта Часов Яр в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:52
2023-05-05T21:52
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
украина
донецкая народная республика
энтони блинкен
шос
еврокомиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865777554_0:25:3072:1753_1920x0_80_0_0_ee9f91c823c8d758b4b4b435e3449968.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В районе населенного пункта Часов Яр в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск (Бахмут). Ход операцииМинобороны России сообщило, что в районе Часова Яра в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Также, по сообщениям ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районе Калиновки и Красного в ДНР. Лавров об атаках на Кремль и переговорах Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Индии, прокомментировал атаку дронов на Кремль, заявив, что опровержение Киевом и Вашингтоном причастности атаки на Кремль не означает, что этому можно верить. Он также сказал, что Россия будет отвечать делом на произошедшее, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне. Глава МИД РФ также заявил, что обратил внимание на оценки госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу атак БПЛА на кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Вашингтон не будет диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. По словам Лаврова, "этим все сказано". Вокруг операцииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли в Кремле о заявлении основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщившего, что 10 мая он выведет силы "Вагнера" из Артёмовска, сказал, что не может это комментировать, так как это касается хода специальной военной операции. Также Совет Европейского союза одобрил выделение 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира на совместную закупку снарядов и ракет для Украины. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, а также поставит Украине дополнительные боеприпасы из имеющихся запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 миллиарда евро.
https://ria.ru/20230505/borrel-1869945301.html
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html
https://ria.ru/20230501/otnosheniya-1868876463.html
россия
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865777554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_27e0442f8785f7cdf888e3deee441161.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей лавров, украина, донецкая народная республика, энтони блинкен, шос, еврокомиссия, евгений пригожин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Украина, Донецкая Народная Республика, Энтони Блинкен, ШОС, Еврокомиссия, Евгений Пригожин
Спецоперация, 5 мая: уничтожен путь для подвоза резервов ВСУ в Артемовск

ВС России уничтожили мост, по которому ВСУ пытались подвезти резервы в Артемовск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В районе населенного пункта Часов Яр в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск (Бахмут).

Ход операции

Минобороны России сообщило, что в районе Часова Яра в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск.
Также, по сообщениям ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районе Калиновки и Красного в ДНР.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
"Выбора нет". Боррель рассказал неожиданную правду о конфликте на Украине
Вчера, 15:36

Лавров об атаках на Кремль и переговорах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Индии, прокомментировал атаку дронов на Кремль, заявив, что опровержение Киевом и Вашингтоном причастности атаки на Кремль не означает, что этому можно верить. Он также сказал, что Россия будет отвечать делом на произошедшее, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне.
Глава МИД РФ также заявил, что обратил внимание на оценки госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу атак БПЛА на кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Вашингтон не будет диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. По словам Лаврова, "этим все сказано".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В США заметили странную деталь в поведении Зеленского после атаки на Кремль
Вчера, 15:39

Вокруг операции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли в Кремле о заявлении основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщившего, что 10 мая он выведет силы "Вагнера" из Артёмовска, сказал, что не может это комментировать, так как это касается хода специальной военной операции.
Также Совет Европейского союза одобрил выделение 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира на совместную закупку снарядов и ракет для Украины. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, а также поставит Украине дополнительные боеприпасы из имеющихся запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 миллиарда евро.
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
Запад выбрал четыре цели из числа союзников России
1 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСергей ЛавровУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЭнтони БлинкенШОСЕврокомиссияЕвгений Пригожин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала