https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870072513.html

Спецоперация, 5 мая: уничтожен путь для подвоза резервов ВСУ в Артемовск

Спецоперация, 5 мая: уничтожен путь для подвоза резервов ВСУ в Артемовск - РИА Новости, 05.05.2023

Спецоперация, 5 мая: уничтожен путь для подвоза резервов ВСУ в Артемовск

В районе населенного пункта Часов Яр в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:52

2023-05-05T21:52

2023-05-05T21:52

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

украина

донецкая народная республика

энтони блинкен

шос

еврокомиссия

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В районе населенного пункта Часов Яр в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск (Бахмут). Ход операцииМинобороны России сообщило, что в районе Часова Яра в ДНР уничтожен мост, по которому украинские войска пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. Также, по сообщениям ведомства, на донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике украинских военных в районе Калиновки и Красного в ДНР. Лавров об атаках на Кремль и переговорах Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС в Индии, прокомментировал атаку дронов на Кремль, заявив, что опровержение Киевом и Вашингтоном причастности атаки на Кремль не означает, что этому можно верить. Он также сказал, что Россия будет отвечать делом на произошедшее, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне. Глава МИД РФ также заявил, что обратил внимание на оценки госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу атак БПЛА на кремлевскую резиденцию президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Вашингтон не будет диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. По словам Лаврова, "этим все сказано". Вокруг операцииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли в Кремле о заявлении основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина, сообщившего, что 10 мая он выведет силы "Вагнера" из Артёмовска, сказал, что не может это комментировать, так как это касается хода специальной военной операции. Также Совет Европейского союза одобрил выделение 1 миллиарда евро в рамках Европейского фонда мира на совместную закупку снарядов и ракет для Украины. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделит еще 1,5 миллиарда евро на производство боеприпасов для Украины, а также поставит Украине дополнительные боеприпасы из имеющихся запасов при поддержке Европейского фонда мира в размере 1 миллиарда евро.

https://ria.ru/20230505/borrel-1869945301.html

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869946200.html

https://ria.ru/20230501/otnosheniya-1868876463.html

россия

украина

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россия, сергей лавров, украина, донецкая народная республика, энтони блинкен, шос, еврокомиссия, евгений пригожин