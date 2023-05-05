https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870072293.html

Американский разведчик оценил шансы Украины на победу

Американский разведчик оценил шансы Украины на победу - РИА Новости, 05.05.2023

Американский разведчик оценил шансы Украины на победу

Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что нет никаких... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:34

2023-05-05T21:34

2023-05-05T21:54

специальная военная операция на украине

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скотт риттер

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ирак

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что нет никаких предпосылок для того, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине, у страны накоплен мощный военный потенциал для того, чтобы выйти победителем. В Петербурге Риттер в качестве независимого военного эксперта представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения". В книге рассказывается история заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. "Нет никаких причин для того, чтобы считать, что Россия проиграет", - сказал Риттер, отвечая на вопрос о вариантах развития событий на Украине. По его словам, у России - достаточно военного потенциала. "Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета - началу осени", - добавил эксперт. Ранее Риттер заявлял, что скептически оценивает шансы украинского контрнаступления.

https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html

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украина, скотт риттер, оон, россия, ирак, в мире