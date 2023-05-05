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Американский разведчик оценил шансы Украины на победу - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 05.05.2023 (обновлено: 21:54 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870072293.html
Американский разведчик оценил шансы Украины на победу
Американский разведчик оценил шансы Украины на победу - РИА Новости, 05.05.2023
Американский разведчик оценил шансы Украины на победу
Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что нет никаких... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:34
2023-05-05T21:54
специальная военная операция на украине
украина
скотт риттер
оон
россия
ирак
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что нет никаких предпосылок для того, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине, у страны накоплен мощный военный потенциал для того, чтобы выйти победителем. В Петербурге Риттер в качестве независимого военного эксперта представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения". В книге рассказывается история заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х. "Нет никаких причин для того, чтобы считать, что Россия проиграет", - сказал Риттер, отвечая на вопрос о вариантах развития событий на Украине. По его словам, у России - достаточно военного потенциала. "Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета - началу осени", - добавил эксперт. Ранее Риттер заявлял, что скептически оценивает шансы украинского контрнаступления.
https://ria.ru/20230505/vsu-1869959172.html
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украина, скотт риттер, оон, россия, ирак, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Скотт Риттер, ООН, Россия, Ирак, В мире
Американский разведчик оценил шансы Украины на победу

Бывший американский разведчик Риттер: Россия может разгромить Украину к началу осени

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая — РИА Новости. Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер считает, что нет никаких предпосылок для того, чтобы Россия проиграла в конфликте на Украине, у страны накоплен мощный военный потенциал для того, чтобы выйти победителем.
В Петербурге Риттер в качестве независимого военного эксперта представил свою книгу о ядерной безопасности "Гонка разоружения". В книге рассказывается история заключения и исполнения обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД) в конце 1980-х.
"Нет никаких причин для того, чтобы считать, что Россия проиграет", - сказал Риттер, отвечая на вопрос о вариантах развития событий на Украине.
По его словам, у России - достаточно военного потенциала. "Я лично считаю, что Россия накопила военный потенциал для того, чтобы разгромить Украину в военном отношении к концу этого лета - началу осени", - добавил эксперт.
Ранее Риттер заявлял, что скептически оценивает шансы украинского контрнаступления.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСкотт РиттерООНРоссияИракВ мире
 
 
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