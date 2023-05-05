https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870050896.html

Ученики Центра ремесел на Кубани делают маскировочные сети для бойцов СВО

Ученики Центра ремесел на Кубани делают маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 05.05.2023

Ученики Центра ремесел на Кубани делают маскировочные сети для бойцов СВО

Представители и ученики Центра ремёсел Динского районного казачьего общества (РКО) изготовили свыше 70 маскировочных сетей для отправки в зону СВО, при этом в... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:34

2023-05-05T19:34

2023-05-05T20:09

специальная военная операция на украине

общество

кубанское казачье войско

надежные люди

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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Представители и ученики Центра ремёсел Динского районного казачьего общества (РКО) изготовили свыше 70 маскировочных сетей для отправки в зону СВО, при этом в день они производят минимум два готовых маскировочных средства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. Работу по производству маскировочных сетей организовала руководитель Центра ремесел Динского районного казачьего общества - Валентина Монастырная. Необходимые средства для работы пункта плетения и закупки оборудования выделило районное РКО, рассказали в пресс-службе. "Производство сетей было налажено с декабря. Принять участие в их изготовлении могут все желающие – пункт работает с 10 до 14 часов. Валентина Монастырная показывает и обучает, как правильно плести сеть. Работа идет слаженно и оперативно – в день производится минимум два готовых маскировочных средства", - прокомментировали в организации. Отмечается, что на передовую бойцам уже отправлено более 40 маскировочных сетей, еще 30 скоро доставят. Сам Центр ведет гуманитарную деятельность с начала специальной военной операции. Так, в организации ещё готовят и фасуют сухие борщи для бойцов, а в самой станице Динская также изготавливают камуфляжные чехлы на каски, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230505/podarki-1870011941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, кубанское казачье войско, надежные люди