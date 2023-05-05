https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870050896.html
Ученики Центра ремесел на Кубани делают маскировочные сети для бойцов СВО
Ученики Центра ремесел на Кубани делают маскировочные сети для бойцов СВО - РИА Новости, 05.05.2023
Ученики Центра ремесел на Кубани делают маскировочные сети для бойцов СВО
Представители и ученики Центра ремёсел Динского районного казачьего общества (РКО) изготовили свыше 70 маскировочных сетей для отправки в зону СВО, при этом в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:34
2023-05-05T19:34
2023-05-05T20:09
специальная военная операция на украине
общество
кубанское казачье войско
надежные люди
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Представители и ученики Центра ремёсел Динского районного казачьего общества (РКО) изготовили свыше 70 маскировочных сетей для отправки в зону СВО, при этом в день они производят минимум два готовых маскировочных средства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска. Работу по производству маскировочных сетей организовала руководитель Центра ремесел Динского районного казачьего общества - Валентина Монастырная. Необходимые средства для работы пункта плетения и закупки оборудования выделило районное РКО, рассказали в пресс-службе. "Производство сетей было налажено с декабря. Принять участие в их изготовлении могут все желающие – пункт работает с 10 до 14 часов. Валентина Монастырная показывает и обучает, как правильно плести сеть. Работа идет слаженно и оперативно – в день производится минимум два готовых маскировочных средства", - прокомментировали в организации. Отмечается, что на передовую бойцам уже отправлено более 40 маскировочных сетей, еще 30 скоро доставят. Сам Центр ведет гуманитарную деятельность с начала специальной военной операции. Так, в организации ещё готовят и фасуют сухие борщи для бойцов, а в самой станице Динская также изготавливают камуфляжные чехлы на каски, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230505/podarki-1870011941.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, кубанское казачье войско, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Кубанское казачье войско, Надежные люди
Ученики Центра ремесел на Кубани делают маскировочные сети для бойцов СВО
Ученики Центра ремесел на Кубани делают по две маскировочные сети в день для бойцов СВО
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Представители и ученики Центра ремёсел Динского районного казачьего общества (РКО) изготовили свыше 70 маскировочных сетей для отправки в зону СВО, при этом в день они производят минимум два готовых маскировочных средства, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кубанского казачьего войска.
Работу по производству маскировочных сетей организовала руководитель Центра ремесел Динского районного казачьего общества - Валентина Монастырная. Необходимые средства для работы пункта плетения и закупки оборудования выделило районное РКО, рассказали в пресс-службе.
"Производство сетей было налажено с декабря. Принять участие в их изготовлении могут все желающие – пункт работает с 10 до 14 часов. Валентина Монастырная показывает и обучает, как правильно плести сеть. Работа идет слаженно и оперативно – в день производится минимум два готовых маскировочных средства", - прокомментировали в организации.
Отмечается, что на передовую бойцам уже отправлено более 40 маскировочных сетей, еще 30 скоро доставят.
Сам Центр ведет гуманитарную деятельность с начала специальной военной операции. Так, в организации ещё готовят и фасуют сухие борщи для бойцов, а в самой станице Динская также изготавливают камуфляжные чехлы на каски, добавляют в пресс-службе.
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