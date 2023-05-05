https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html

Машины скорой помощи и тепловизоры отправили из КЧР бойцам спецоперации

Машины скорой помощи и тепловизоры отправили из КЧР бойцам спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023

Машины скорой помощи и тепловизоры отправили из КЧР бойцам спецоперации

Власти Карачаево-Черкесии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли автомобили скорой помощи, тепловизоры и... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:59

2023-05-05T17:59

2023-05-05T17:59

специальная военная операция на украине

общество

россия

рашид темрезов

общероссийский народный фронт

надежные люди

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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма со словами поддержки от детей, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале. "Сегодня был отправлен очередной груз военнослужащим из Карачаево-Черкесии в зону проведения СВО: тепловизоры, антидроновые устройства, коптеры и оптические приборы, а также письма с добрыми пожеланиями и теплыми словами благодарности от школьников республики и другая гуманитарная помощь", - написал Темрезов.По его словам, кроме того, власти региона направили бойцам два отремонтированных автомобиля скорой помощи. "Все виды дополнительных технических средств приобретались по заявкам наших военнослужащих, с которыми мы постоянно находимся на связи", - заметил глава КЧР. Техника была приобретена на средства, собранные республиканским Единым штабом по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей в результате благотворительного телемарафона в рамках акции ОНФ "Все для Победы". Темрезов особо отметил школьника из КЧР по имени Андрей, передавшего военнослужащим устройства для улучшения работы дронов, которые он напечатал с помощью 3D-принтера. "Это в очередной раз показывает, как народ сплотился в желании защитить свою Родину и поддержать тех, кто сейчас на передовой - верой и правдой служит России и оберегает ее многонациональный народ", - подчеркнул глава региона.

https://ria.ru/20230505/avtomobili-1870008671.html

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общество, россия, рашид темрезов, общероссийский народный фронт, надежные люди