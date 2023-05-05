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Машины скорой помощи и тепловизоры отправили из КЧР бойцам спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870012583.html
Машины скорой помощи и тепловизоры отправили из КЧР бойцам спецоперации
Машины скорой помощи и тепловизоры отправили из КЧР бойцам спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Машины скорой помощи и тепловизоры отправили из КЧР бойцам спецоперации
Власти Карачаево-Черкесии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли автомобили скорой помощи, тепловизоры и... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:59
2023-05-05T17:59
специальная военная операция на украине
общество
россия
рашид темрезов
общероссийский народный фронт
надежные люди
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НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма со словами поддержки от детей, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале. "Сегодня был отправлен очередной груз военнослужащим из Карачаево-Черкесии в зону проведения СВО: тепловизоры, антидроновые устройства, коптеры и оптические приборы, а также письма с добрыми пожеланиями и теплыми словами благодарности от школьников республики и другая гуманитарная помощь", - написал Темрезов.По его словам, кроме того, власти региона направили бойцам два отремонтированных автомобиля скорой помощи. "Все виды дополнительных технических средств приобретались по заявкам наших военнослужащих, с которыми мы постоянно находимся на связи", - заметил глава КЧР. Техника была приобретена на средства, собранные республиканским Единым штабом по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей в результате благотворительного телемарафона в рамках акции ОНФ "Все для Победы". Темрезов особо отметил школьника из КЧР по имени Андрей, передавшего военнослужащим устройства для улучшения работы дронов, которые он напечатал с помощью 3D-принтера. "Это в очередной раз показывает, как народ сплотился в желании защитить свою Родину и поддержать тех, кто сейчас на передовой - верой и правдой служит России и оберегает ее многонациональный народ", - подчеркнул глава региона.
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общество, россия, рашид темрезов, общероссийский народный фронт, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Рашид Темрезов, Общероссийский народный фронт, Надежные люди
Машины скорой помощи и тепловизоры отправили из КЧР бойцам спецоперации

Автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма от детей отправили из КЧР бойцам СВО

© Фото пресс-службы главы КЧРАвтомобили скорой помощи, тепловизоры и письма от детей отправили из КЧР бойцам СВО
Автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма от детей отправили из КЧР бойцам СВО
© Фото пресс-службы главы КЧР
Автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма от детей отправили из КЧР бойцам СВО
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 5 мая – РИА Новости. Власти Карачаево-Черкесии отправили очередной груз помощи для бойцов в зоне специальной военной операции, в него вошли автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма со словами поддержки от детей, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем Telegram-канале.
"Сегодня был отправлен очередной груз военнослужащим из Карачаево-Черкесии в зону проведения СВО: тепловизоры, антидроновые устройства, коптеры и оптические приборы, а также письма с добрыми пожеланиями и теплыми словами благодарности от школьников республики и другая гуманитарная помощь", - написал Темрезов.
© Фото пресс-службы главы КЧРАвтомобили скорой помощи, тепловизоры и письма от детей отправили из КЧР бойцам СВО
Автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма от детей отправили из КЧР бойцам СВО
© Фото пресс-службы главы КЧР
Автомобили скорой помощи, тепловизоры и письма от детей отправили из КЧР бойцам СВО
По его словам, кроме того, власти региона направили бойцам два отремонтированных автомобиля скорой помощи. "Все виды дополнительных технических средств приобретались по заявкам наших военнослужащих, с которыми мы постоянно находимся на связи", - заметил глава КЧР.
Техника была приобретена на средства, собранные республиканским Единым штабом по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей в результате благотворительного телемарафона в рамках акции ОНФ "Все для Победы".
Темрезов особо отметил школьника из КЧР по имени Андрей, передавшего военнослужащим устройства для улучшения работы дронов, которые он напечатал с помощью 3D-принтера.
"Это в очередной раз показывает, как народ сплотился в желании защитить свою Родину и поддержать тех, кто сейчас на передовой - верой и правдой служит России и оберегает ее многонациональный народ", - подчеркнул глава региона.
Пятнадцать автомобилей отправили в зону СВО из Иркутска - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Вчера, 17:52
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияРашид ТемрезовОбщероссийский народный фронтНадежные люди
 
 
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