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Кубань передала почти сто единиц военной техники в зону спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:53 05.05.2023 (обновлено: 17:54 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870009376.html
Кубань передала почти сто единиц военной техники в зону спецоперации
Кубань передала почти сто единиц военной техники в зону спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Кубань передала почти сто единиц военной техники в зону спецоперации
Власти Краснодарского края собрали и передали почти 100 единиц военно-технического имущества в зону специальной военной операции, включая автомобили повышенной... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:53
2023-05-05T17:54
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
надежные люди
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края собрали и передали почти 100 единиц военно-технического имущества в зону специальной военной операции, включая автомобили повышенной проходимости, генераторы, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные прицелы и приборы наблюдения, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Краснодарский край передал почти 100 единиц военно-технического имущества для нужд специальной военной операции… В воинские части и соединения отправят пять автомобилей повышенной проходимости, шины, автономные генераторы электропитания, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные прицелы и приборы наблюдения", - говорится в сообщении. Отмечается, что техника была закуплена и передана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона. В зону СВО имущество будет передано представителями ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html
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безопасность, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев, Надежные люди
Кубань передала почти сто единиц военной техники в зону спецоперации

Власти Краснодарского края передали почти сто единиц военной техники в зону спецоперации

© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяКубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
Кубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Кубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края собрали и передали почти 100 единиц военно-технического имущества в зону специальной военной операции, включая автомобили повышенной проходимости, генераторы, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные прицелы и приборы наблюдения, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяКубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
Кубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Кубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
"Краснодарский край передал почти 100 единиц военно-технического имущества для нужд специальной военной операции… В воинские части и соединения отправят пять автомобилей повышенной проходимости, шины, автономные генераторы электропитания, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные прицелы и приборы наблюдения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что техника была закуплена и передана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона. В зону СВО имущество будет передано представителями ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.
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