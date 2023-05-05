Кубань передала почти сто единиц военной техники в зону спецоперации
Власти Краснодарского края передали почти сто единиц военной техники в зону спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяКубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Кубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края собрали и передали почти 100 единиц военно-технического имущества в зону специальной военной операции, включая автомобили повышенной проходимости, генераторы, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные прицелы и приборы наблюдения, сообщили в пресс-службе администрации Кубани.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяКубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Кубань передала почти 100 единиц военной техники в зону СВО
"Краснодарский край передал почти 100 единиц военно-технического имущества для нужд специальной военной операции… В воинские части и соединения отправят пять автомобилей повышенной проходимости, шины, автономные генераторы электропитания, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные прицелы и приборы наблюдения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что техника была закуплена и передана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона. В зону СВО имущество будет передано представителями ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.