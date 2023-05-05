https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870009376.html

Кубань передала почти сто единиц военной техники в зону спецоперации

Кубань передала почти сто единиц военной техники в зону спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023

Кубань передала почти сто единиц военной техники в зону спецоперации

Власти Краснодарского края собрали и передали почти 100 единиц военно-технического имущества в зону специальной военной операции, включая автомобили повышенной... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:53

2023-05-05T17:53

2023-05-05T17:54

специальная военная операция на украине

безопасность

краснодарский край

россия

вениамин кондратьев

надежные люди

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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Власти Краснодарского края собрали и передали почти 100 единиц военно-технического имущества в зону специальной военной операции, включая автомобили повышенной проходимости, генераторы, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные прицелы и приборы наблюдения, сообщили в пресс-службе администрации Кубани. "Краснодарский край передал почти 100 единиц военно-технического имущества для нужд специальной военной операции… В воинские части и соединения отправят пять автомобилей повышенной проходимости, шины, автономные генераторы электропитания, квадрокоптеры, противодроновые ружья, тепловизионные прицелы и приборы наблюдения", - говорится в сообщении. Отмечается, что техника была закуплена и передана по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева департаментом по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью региона. В зону СВО имущество будет передано представителями ГУ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20230504/patriotizm-1869510265.html

краснодарский край

россия

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безопасность, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев, надежные люди