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Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:50 05.05.2023 (обновлено: 17:04 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869975552.html
Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации
Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023
Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации
Шойгу поручил держать на особом контроле непрерывное снабжение войск в зоне СВО оружием и техникой, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:50
2023-05-05T17:04
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Шойгу поручил держать на особом контроле непрерывное снабжение войск в зоне СВО оружием и техникой, сообщили в пятницу в Минобороны России. По данным ведомства, министр обороны в Южном военном округе проинспектировал готовность к выполнению задач по предназначению военной техники и вооружений, направляемых в подразделения Вооруженных Сил России в зону спецоперации. "Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А. Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой", - сообщили в Минобороны России. Кроме того, в штабе объединенной группировки российских войск Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.
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Шойгу проинспектировал готовность техники в ЮВО и поставил задачу контроля снабжение войск
Шойгу проинспектировал готовность техники в ЮВО и поставил задачу контроля снабжение войск
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россия, безопасность, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, В мире, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации

Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне СВО оружием и техникой

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Шойгу поручил держать на особом контроле непрерывное снабжение войск в зоне СВО оружием и техникой, сообщили в пятницу в Минобороны России.
По данным ведомства, министр обороны в Южном военном округе проинспектировал готовность к выполнению задач по предназначению военной техники и вооружений, направляемых в подразделения Вооруженных Сил России в зону спецоперации.
"Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А. Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой", - сообщили в Минобороны России.
Кроме того, в штабе объединенной группировки российских войск Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.
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