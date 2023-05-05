https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869975552.html

Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации

Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации - РИА Новости, 05.05.2023

Шойгу поручил держать на особом контроле снабжение сил в зоне спецоперации

Шойгу поручил держать на особом контроле непрерывное снабжение войск в зоне СВО оружием и техникой, сообщили в пятницу в Минобороны России. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:50

2023-05-05T16:50

2023-05-05T17:04

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

в мире

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Шойгу поручил держать на особом контроле непрерывное снабжение войск в зоне СВО оружием и техникой, сообщили в пятницу в Минобороны России. По данным ведомства, министр обороны в Южном военном округе проинспектировал готовность к выполнению задач по предназначению военной техники и вооружений, направляемых в подразделения Вооруженных Сил России в зону спецоперации. "Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику А. Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой", - сообщили в Минобороны России. Кроме того, в штабе объединенной группировки российских войск Шойгу заслушал доклады заместителей министра обороны, а также командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий.

https://ria.ru/20230502/soldaty-1869291238.html

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Шойгу проинспектировал готовность техники в ЮВО и поставил задачу контроля снабжение войск Шойгу проинспектировал готовность техники в ЮВО и поставил задачу контроля снабжение войск 2023-05-05T16:50 true PT1M14S

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россия, безопасность, в мире, министерство обороны рф (минобороны рф)