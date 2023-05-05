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Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений
Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений - РИА Новости, 05.05.2023
Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений
Российские военные за сутки нанесли поражение 107 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:18
2023-05-05T15:18
2023-05-05T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 107 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений
Минобороны: ВС России за сутки поразили 107 артподразделений ВСУ на огневых позициях