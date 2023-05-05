https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869941083.html

Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений

Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений - РИА Новости, 05.05.2023

Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений

Российские военные за сутки нанесли поражение 107 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:18

2023-05-05T15:18

2023-05-05T15:25

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 107 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)