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Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 05.05.2023 (обновлено: 15:25 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1869941083.html
Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений
Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений - РИА Новости, 05.05.2023
Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений
Российские военные за сутки нанесли поражение 107 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:18
2023-05-05T15:25
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 107 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РФ. "Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за сутки поразили 107 украинских артподразделений

Минобороны: ВС России за сутки поразили 107 артподразделений ВСУ на огневых позициях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации
Самоходная артиллерийская установка Мста-С на боевой позиции в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости
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Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" на боевой позиции в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Российские военные за сутки нанесли поражение 107 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, сообщило в пятницу в сводке министерство обороны РФ.
"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за прошедшие сутки поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 123 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 мая, 17:02
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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