https://ria.ru/20230505/sobyanin-1870788876.html

Собянин: павильон "Советская печать" на ВДНХ впервые отреставрируют

Собянин: павильон "Советская печать" на ВДНХ впервые отреставрируют - РИА Новости, 10.05.2023

Собянин: павильон "Советская печать" на ВДНХ впервые отреставрируют

Началась реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ в столице, такие работы проводятся впервые с момента постройки здания, сообщил в своем телеграм-канале РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-05T08:35

2023-05-05T08:35

2023-05-10T14:52

новости подмосковья

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Началась реставрация павильона "Советская печать" на ВДНХ в столице, такие работы проводятся впервые с момента постройки здания, сообщил в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин. "Начали реставрацию павильона №67 "Советская печать" на ВДНХ. Это одно из трёх зданий на Выставке, украшенное деревянной резьбой, и единственное - с деревянными скульптурами", - написал Собянин. Мэр отметил, что павильон построен в 1954 году для экспозиции Карело-Финской ССР. Здание украсили природными материалами из Карелии. Колонны портика облицевали красным гранитом, в отделке интерьеров использована карельская берёза. Самые ценные элементы - резные входные двери и фронтон с деревянными круглыми фигурами рабочих и барельефом со сценами хозяйственной деятельности тружеников села на фоне карельской природы. "После 1957 года в павильоне несколько раз меняли экспозиции, поэтому первоначальный декор интерьеров был утрачен. После проведения работ здесь будет создано универсальное выставочное пространство", - написал Собянин. Он добавил, что также реставраторы займутся кровлей и фасадами. Особое внимание будет уделено деревянному декору, его отреставрируют по отдельно разработанной методике. Специалисты воссоздадут лепной декор, дверную фурнитуру, полы из метлахской плитки. "Это будет первая реставрация здания с момента постройки", - подчеркнул мэр.

https://realty.ria.ru/20230504/poliklinik-1869591200.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сергей собянин, москва